經典賽徵召選手複雜度高！中職日前舉辦經典賽資格賽選訓會議，除了確定教練團人選外，也提出35人名單，和12強賽名單重疊的僅有隊長陳傑憲，且其中包含至少12名旅外選手，徵召狀況備受關注。今（17）日出席12強賽奪冠電影《冠軍之路》籌拍記者會的中職會長蔡其昌，表示目前都還在和選手、球團確定細節，並且由於比賽時間在季初，因此會受到選手「開機時間」影響，相比12強時的複雜度更高。
資格賽恰逢棒球開季 更多細節需處理
被問到目前經典賽資格賽選手徵召的狀況，蔡其昌說：「提出的35人名單是總教練希望的人選，都還要再跟球團、選手確定細節。」並且提到：「這次會比12強有更多細節要處理，因為大家都是關機重開機，所以詢問複雜度就會很高，例如希望報到時間點前，投手可以準備到一定階段，這樣後面訓練才可以銜接。」
針對細節部分舉例，蔡其昌表示國家隊會設定報到日，並且列出主訓菜單，這些選手能不能在報到日準時抵達很重要，若超過時間才來，那我們風險就會增加。
並舉例說道：「例如旅外選手部分，要先確定他春訓在哪裡開訓，會回美國還是直接在台灣？」而準備的狀態也會影響進度：「如果有些選手做好準備，那麼來集訓的時候，可能就可以直接Live BP投入實戰練習。」
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被問到目前經典賽資格賽選手徵召的狀況，蔡其昌說：「提出的35人名單是總教練希望的人選，都還要再跟球團、選手確定細節。」並且提到：「這次會比12強有更多細節要處理，因為大家都是關機重開機，所以詢問複雜度就會很高，例如希望報到時間點前，投手可以準備到一定階段，這樣後面訓練才可以銜接。」
針對細節部分舉例，蔡其昌表示國家隊會設定報到日，並且列出主訓菜單，這些選手能不能在報到日準時抵達很重要，若超過時間才來，那我們風險就會增加。
並舉例說道：「例如旅外選手部分，要先確定他春訓在哪裡開訓，會回美國還是直接在台灣？」而準備的狀態也會影響進度：「如果有些選手做好準備，那麼來集訓的時候，可能就可以直接Live BP投入實戰練習。」
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