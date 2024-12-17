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▲總教練曾豪駒（右）為首的中華隊教練團，在12強賽帶隊奪冠，將會在明年的經典賽資格賽續任職務，日前也在選訓會議中確定提出35人名單。（圖／中職提供）

經典賽徵召選手複雜度高！中職日前舉辦經典賽資格賽選訓會議，除了確定教練團人選外，也提出35人名單，和12強賽名單重疊的僅有隊長陳傑憲，且其中包含至少12名旅外選手，徵召狀況備受關注。被問到目前經典賽資格賽選手徵召的狀況，蔡其昌說：「提出的35人名單是總教練希望的人選，都還要再跟球團、選手確定細節。」並且提到：「針對細節部分舉例，並舉例說道：「」而準備的狀態也會影響進度：「如果有些選手做好準備，那麼來集訓的時候，可能就可以直接Live BP投入實戰練習。」