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新加坡國家人口及人才署最新報告指出，截至2024年6月，新加坡總人口數首次突破600萬，達到604萬人，主要受工作准證持有者及外籍幫傭人數增加所帶動。然而，隨著外來人口持續攀升，違反移民法令的案件也同步上升，引發社會秩序與安全隱憂。根據新加坡移民與關卡局的數據，今年1至9月，因藏匿違規外籍者被捕的人數達166人，較去年同期增加近14%；另有138人因非法聘用外籍者遭逮捕，顯示違規行為有明顯增長。數據同時顯示，2023年因非法入境及逾期居留被捕的人數達587人，其中542人屬逾期居留，較前年增加超過五成。新加坡移民與關卡局強調，這類違法行為不僅影響社會秩序，也對國家安全構成潛在威脅，尤其是非法逗留者在生活壓力下可能鋌而走險，從事違法活動，進一步加劇安全風險。執法單位指出，違規者經常迅速轉移居所或工作地點，增加查緝難度。根據相關法令，藏匿或聘用違反移民法令者，罪名成立將面臨最高24個月有期徒刑、罰款6000元新幣（約新台幣14萬4500元）或兩者兼施。今年9月，新加在大巴窯一處小販攤位查緝時，發現一名中國籍男子未能提供合法停留證明。經調查後確認該男子的准證已過期，卻未依規定離境或辦理續期，攤主坦承因私交關係收留該男子並讓他在攤位工作，違反了相關法令。此類案例顯示，部分雇主未盡責任，對外籍員工的身份進行審查，進一步加劇違法現象的發生。新加坡政府強調，外籍勞工對國家經濟發展至關重要，但非法聘用與逾期居留的情況若未加以遏止，恐對社會安全與秩序帶來更大衝擊。當局呼籲雇主與民眾自覺守法，防範違反移民法令的行為擴大，並共同維護國家安全與秩序。