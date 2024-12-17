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美國總統當選人川普揚言改變移民制度，取消外籍人士赴美「生育旅遊」、嬰兒取得美國護照與社會安全碼等福利。美媒近日揭露，一名台裔美籍男子與他的中國裔妻子因經營「生育旅遊」業務，協助上百名中國孕婦赴美生產，卻提供並指導這些孕婦提供不實入境資訊給海關，被控串謀和洗錢罪名，16日遭判入獄3年5個月。根據美聯社報導，這名住在加州的台裔美籍男子劉維岳（Michael Wei Yueh Liu），與中國裔妻子董晶（Phoebe Jing Dong）共同經營「生育旅遊」業務，2012年起在南加州經營「美國快樂寶寶」（USA Happy Baby）月子中心，至2015年，協助上百名中國孕婦赴美生產。報導提到，劉男成立的公司要求這些生育旅遊孕婦支付4萬美元（約128萬新台幣）服務費，指導婦女在簽證面試和抵達美國機場時的應對，建議她們穿寬鬆衣服以掩飾懷孕，服務包括在南加州居留期間出租公寓，在2015年，美國聯邦警方查緝非法生育旅遊時，查獲這名男子成立的公司及其營業項目，在法庭文件中指出，「被告幫助他的大量客戶欺騙美國當局，並為他們的孩子購買美國公民身份，這種犯罪行為是嚴重的，必須判處有意義的刑期，以推動對法律的尊重，並追究被告的責任」。儘管聯邦檢察官尋求將劉維岳判處5年徒刑，但法官僅判刑3年5個月；劉男的律師科爾（Kevin Cole)主張，劉男對社會並不構成威脅，沒有必要長期監禁他。法庭文件中也指出今年59歲的劉維岳來自台灣，在台灣的大學畢業並服完兵役後來到美國，在美國無犯罪前科，家中有95歲與82歲的年邁父母，以及年幼的三個孩子，目前與妻子分居，律師也主張男子須承擔家中主要經濟和照顧，來請求減少刑期。事實上，赴美生產並非違法事由，美國憲法第14修正案明定，凡是在美國領土內出生的個人，自動具有美國公民身份，因此有許多外國孕婦透過各種管道入境，並在美國生產，被稱為「生育旅遊」；根據星島日報報導移民律師黃笑生指出，在這些孕婦在辦理簽證、入境美國的過程中可能隱瞞了其真實的旅行目的，向美國領事館和移民局提供假文件和資訊，這樣會構成簽證欺詐。川普日前曾宣布他重返白宮後將立刻簽署行政命令廢除「出生公民權」（Birthright Citizenship），要求至少一名父母為美國公民或合法居民，新生兒才能獲得公民身份。