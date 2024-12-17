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立法院今（17）日針對考試院人事同意權案進行投票，未料民眾黨立委黃珊珊卻在柯麗鈴同意與不同意欄位都蓋章，為此被黨團罰了5萬元、停權2個月處分，對此網紅「四叉貓」再翻出過去黨團總召黃國昌對於蓋錯票稱「「如果連這麼簡單的事情都會搞錯，顯然不具有足夠的能力在立法院行使立法委員的職權」，繼上次陳昭姿在票選立法院長蓋成廢票，這次則換作是黃珊珊，8席立委就有2人出包。對於黃珊珊今日投票出包，四叉貓則翻出黃國昌今年初所言，對於蓋錯票稱「如果連這麼簡單的事情都會搞錯，顯然不具有足夠的能力在立法院行使立法委員的職權」，如今民眾黨8名立委就有2人出包。四叉貓也解釋，民眾黨立委同時會有「立委」與「黨內中央委」兩種身分，當時陳昭姿蓋錯章，由於「立委」的身分很重要，所以只有停權陳昭姿的「黨內中央委」兩個月。四叉貓說，但黃珊珊這次蓋錯章就不一樣，黃珊珊前陣子「黨內中央委」直接被停權3年（政治獻金案），所以黨內這次沒辦法繼續停權黃珊珊的中央委，但「立委」的身分又很重要，只好意思罰一下，叫黃珊珊2個月不要來黨團開會，順便加罰5萬元，「黃珊珊不是整個立委被停權，是罰2個月不能參加民眾黨立委的會議而已」。