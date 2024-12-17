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知名求職網站Indeed最新報告，新加坡求職者的選擇大翻轉，過去一年時間自由、工作簡單的「寵物保姆」職缺點閱率飆升260%，大幅超越機器學習工程師和銷售經理等企業急需人才，反映當地職場人士對工作生活平衡的重視逐漸提高。根據《聯合早報》和《海峽時報》報導，Indeed分析2023年11月至2024年11月間的職位趨勢後發現，新加坡雇主依舊積極尋找高技術人才，如銷售經理和機器學習工程師，但求職者的偏好卻逐漸轉向更輕鬆、更彈性的職位。數據顯示，寵物保姆職缺以260%的點閱增幅排名第一，司機（184%）、銷售顧問（165%）、麵包店助理（156%）緊隨其後。而雇主最急於招募的銷售經理和機器學習工程師，增幅分別只有127%和83%，兩者間存在明顯差距。Indeed職業專家錢德表示，職場人士越來越青睞時間彈性、壓力較低的工作，這類職缺讓他們更容易兼顧生活與工作，擺脫傳統高壓職場環境。此外，面對新加坡高昂的生活成本，簡單職位成為快速解決財務需求的選擇，進一步推動這股趨勢。疫情後彈性工作的需求明顯增加，除了寵物保姆外，司機、助理廚師、銷售顧問等服務業相關工作同樣受到歡迎。新加坡企業對技術及基礎建設人才的需求依然強烈，包括銷售經理、駐地工程師、數位行銷人員等職缺，顯示出企業在創新與建設領域的投資持續進行。錢德指出，電子商務和品牌行銷的快速發展，讓擁有搜尋引擎優化、影片製作與數位廣告技能的專業人士需求大增，但求職者的關注重點依然聚焦於生活自主性高的工作。新加坡求職者與企業需求之間的落差，反映出職場價值觀正在轉變，輕鬆彈性工作已成為新一代勞動者的理想選擇。寵物保姆的竄紅，或許只是這股職場變革浪潮的開端。