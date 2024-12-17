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▲今（2024）年以來新上市櫃股價與營收成長均達15%以上的8強公司。（圖／中華徵信所提供）

▲2024年以來新上市櫃股與承銷價漲幅前10強公司。（圖／中華徵信所提供）

2024年即將進入尾聲，這一年來新上市櫃公司誰最風光？根據CRIF中華徵信所統計，自今年初至12月10日止，共有63家新上市櫃公司，但同樣為新上市櫃股票，股價表現和業續表現卻是大不相同，其中包括「K董」張國煒創立的星宇航空、運動鞋廠來億-KY、生技股王藥華藥等8檔最風光，不僅前11月營收達10億元以上規模，且股價漲幅與營收成長均達15%以上，「股價營收皆雙豐收」的公司。根據CRIF統計，自今年初至12月10止，共有63家新上市櫃公司（含興櫃轉上市），其中37家為上市股，26家為上櫃股，但同樣為新上市櫃股票，若以上市櫃當天股價收盤價來說，收盤價高於開盤價的僅有28家公司，收盤價低於開盤價的則有35家公司。至於上市櫃當天能以最高價收盤價的僅有5家，分別為台特化收盤價197元、來億-KY收盤價184元、邦睿生技收盤價147.5元、鴻呈收盤價123元、汎瑋材料收盤價70元，而當天以最低價收盤的則為中化控股及全家餐飲。另外，在63家新上市櫃公司中，12月13日收盤價高於上市櫃承銷價的公司也只有39家公司，有24家公司的股價竟然低於上市櫃承銷價：也就是投資人若未在上市櫃後的高檔賣出，持股到目前則是虧損的，的確可說是買到悲情股。若以今年上市櫃後至12月13日收盤價計算，漲幅最高的前10家公司，以來億-KY的漲幅最為兇猛。來億在今年6月12日以承銷價85元上市，最高漲至435.5元，12月13日收盤價為382元，以漲幅349.41%排名第1名。其次為藥華藥，今年1月25日以承銷價159元上市，最高漲至735元，12月13日收盤價為585元，較承銷價漲幅也高達267.92%。漲幅第3名則為竹陞科技，9月2日以承銷價75元上櫃，最高漲至228元，12月13日收盤價為201.5元，較承銷價上漲168.67%。全景軟體、玖鼎電力、青新、裕慶-KY至12月13日收盤價漲幅分別為96.61%、79.16%、68.89%、57.97%，排名第4至第7名，而第8名至第10名為安倉、醫影、台特化漲幅各為49%、46.97%、45.45%，但這3家公司12月13日收盤價都低於上櫃當天收盤價，也就是說上櫃當天就賣出的投資人是最佳選擇。在今年新上市櫃股中，累計前11個月營收成長表現最好的前10大公司依次為昱展新藥營收成長627.13%、台新藥營收成長359.89%、泓德能源營收成長114.66%、共信-KY營收成長96.67%、藥華藥營收成長94.15%、樂意營收成長68.44%、台特化營收成長63.81%、鈺寶營收成長59.7%、星宇航空營收成長59.42％、竹陞科技營收成長57.04%。雖然昱展新藥、台新藥、共信-KY前11月營收成長居於今年新市櫃股第1、2、4名，但昱展新藥和共信-KY前11月營收各只有0.06億元及0.3億元，營收都極低，高成長來自去年的幾無營收的低基期；台新藥前11月營收也只有1.43億元，主要收入則來自今年3月認列Eyenovia授權金1.28億元。不過，今年新上市櫃股前11月營收達10億元以上規模，且股價漲幅與營收成長均達15%以上的公司也有8家，以前11月營收由高至低排序，分別是來億-KY 前11月營收達341.84億元，營收成長33.64%、較承銷價上漲349.41%；星宇航空營收320.1億元，營收成長59.42%、較承銷價上漲40.75%；藥華藥營收86.03億元，營收成長94.15%、較承銷價上漲267.92%；三菓瑞-KY營收20.4億元，營收成長40.3%、較承銷價上漲32.96%。鴻呈營收19.51億元，營收成長16.78%、較承銷價上漲37.5%；潤德營收18.12億元，營收成長34.69%、較承銷價上漲42.42%：榮惠-KY營收16.03億元，營收成長23.45%較承銷價上漲33.57%；愛爾達營收14.04億元，營收成長54.64%、較承銷價上漲38%。這8家公司也可以說是今年新市櫃股公司中，股價與營收表現相符，表現最風光的公司。