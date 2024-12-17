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▲製作團隊安排一條大龍炮聲勢浩大地歡迎12強賽棒球選手陳晨威、陳冠宇、莊昕諺。（圖／民視提供）

▲《民視第一發發發》遊戲單元「冠軍棒球挑戰賽」需擊破一排掛高的氣球，再搶下高掛的棒球，最後由投球手擊出正中銅鑼，精彩刺激的環節令人著迷。（圖／民視提供）

12強經典賽中華隊成功抱回世界冠軍，賽程也讓許多參賽棒球選手受到關注，其中陳晨威、陳冠宇、莊昕諺日前受邀上除夕特別節目《民視第一發發發》明星運動會單元，由主持人曾國城、阿翔、籃籃、郭忠祐及賴慧如帶領玩遊戲，睽違外景近10年的曾國城說：「這次其中一個單元『穿梭歡喜任意門』道具就砸重金花了30萬」，而現場曾國城也被眾人拱發送獎金，他驚訝地喊：「真的嗎？我不知道，我沒有但我有拌麵今天可以送給來賓跟主委們」，主持群們調皮地指全場在地鄉親，讓曾國城氣得變臉：「我說來賓跟主委，現場數千人怎麼送」，幽默又樂趣的反應逗笑眾人。節目一開場在熱鬧的棒球歌曲勁歌熱舞開場，邀請到棒球英雄陳晨威、陳冠宇、莊昕諺站在吉普車上出場，製作團隊安排一條大龍炮聲勢浩大地歡迎他們到來，陳晨威受訪時提到很開心，因為都是在電視上看到，覺得《民視第一發發發》很有年味，希望能融入大家，把歡樂帶給大家；陳冠宇提到以前都是在國外過年也很少看電視，這次回台過年跟家人在除夕夜一起看節目可以看到自己出現，覺得很特別，這是一份很棒的回憶；莊昕諺更是緊張說第一次參加節目，不管看到誰都很緊張，被問到如果拿到幸福獎金要怎麼處理？可愛的他說可能存起來吧！有別於三位棒球選手，曾國城被投以期待上場玩遊戲的眼神，阿翔湊趣喊：「一定會啊！他超認真護膝都穿著了，而且不怕人看到都沒遮住，穿短褲就直接露出來護膝！」還揚言要他挑戰「過關機器」郭忠祐，讓曾國城哭笑不得，董哥在一旁馬上接著說：「不要欺負城哥，他這年紀跟檔次，交給我就行」，同場來賓王瞳更拱曾國城發送獎金，他驚訝地喊：「真的嗎？我不知道，我沒有但我有拌麵今天可以送給來賓跟主委們」，主持群們調皮地指全場在地鄉親，讓全場興奮歡呼，氣得曾國城說：「我說來賓跟主委，現場數千人怎麼送」，笑翻眾人。