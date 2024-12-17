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33歲的中國女子李卓君（Zhuojun "Sally" Li，音譯）日前被發現遭棄屍於澳洲雪梨機場附近的一處公園，李女的台籍丈夫陳嘉保（Jai-Bao“Rex” Chen，音譯）當時下落不明，不過澳洲警方今天（17）日又發現一具屍體，據信就是陳嘉保。澳洲警方指出，初步懷疑夫倆遇害原因與金錢糾紛有關，至於詳細案情仍待進一步調查釐清。綜合澳洲媒體報導，有民眾在本月9日經過雪梨機場附近的公園時，在草叢中發現一具被裹在塑膠袋中的屍體，經過調查後，確認死者為中國女子李卓君。李卓君在20年前與父母一同移民至澳洲，在本月稍早時，李卓君母親因聯絡不到女兒，曾向警方通報失蹤。李卓君屍體被發現的當下，她的台灣籍丈夫陳嘉保下落不明，由於夫婦倆過去沒有家暴紀錄或其他相關案底，且自11月底以來就沒人見過陳嘉保，警方懷疑陳嘉保可能也是命案受害者之一。而今日警方在李卓君陳屍處附近再找到一具屍體，由於遺體泡在溪流多日暫時無法辨識身份，但澳洲警方認為很可能就是陳嘉保。澳洲警方表示，初步調查認為此案是具針對性的雙屍謀殺案，目前鎖定了兩名嫌犯涉案，但兩嫌均已逃到海外。至於嫌犯犯案動機，警方透露可能與金錢糾紛有關，稱夫妻倆有欠錢。