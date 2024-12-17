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全球各大企業近年來愈發仰賴靠數據驅動公司決策，這也使「數據分析師」這項職缺成為市場上的炙手可熱人才，美媒稱相關領域從業者年薪可達六位數，且未來十年職缺名額將成長30%以上，速度是平均職業增長的三倍。美國商業媒體《CNBC》指出，隨著科技進步與數據經濟崛起，數據分析師不僅擁有更具競爭力的薪資和彈性工作模式，也在全球勞動市場上佔據關鍵地位，尤其根據美國勞工統計局數據，相關職缺將在未來十年成長30%以上，足以顯示該領域的勞動力缺口比起其他平均職業更持續擴大。報導提到，由於勞動力供需不平衡，現年有許多企業開始放寬聘用標準，甚至願意聘請未具大學學歷的數據分析師。包含Google、IBM 和 CompTIA 等機構都陸續提出相關線上認證課程，幫助求職者迅速取得所需技能。Google 副總裁格維爾伯（Lisa Gevelber）提到，隨人工智慧技術快速發展，學習數據分析技能並結合AI技術，將使未來的求職者們在高度競爭的市場中脫穎而出，成為企業推動決策的重要力量。格維爾伯指出，市場對懂得數據分析並能將其應用於商業決策的人才需求極高，「無論你身處何地或專注於哪個產業，數據分析都是企業不可或缺的一環」。從Google的數據分析職業證書頁面來看，入門級數據分析師的年薪中位數約為9萬3千美元（約新台幣304萬元），而更加資深的分析師年薪則可達11萬美元，相當於新台幣360萬元。