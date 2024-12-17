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台灣世界少棒聯盟(TLLB)今(17)日邀請日職日本火腿鬥士來台進行台日友善棒球交流活動，日本火腿鬥士出動高人氣球星清宮幸太郎與旅日小將孫易磊，回到後者母校東園國小指導，清宮幸太郎受訪時稱讚東園國小棒球設施完善，不愧是孕育無數知名棒球員的小學。為了此次活動，日本火腿鬥士出動清宮幸太郎、孫易磊與教練市川卓與須永英輝出席此活動，分為投打兩邊指導，訓練期間清宮幸太郎不斷對小球員表示讚許，並肯定東園國小訓練設備很完整，隨後清宮還分享少棒時期就有跟台灣在美國交手的經驗，稱讚細膩且深厚的台灣棒球文化。「回想起我小學時，整體設備好像還沒像這邊(東園國小)這麼完善，這裡各種設施真的蠻厲害的，當時感覺要到棒球訓練營才會有這樣的環境。」至於重返母校的孫易磊，談及就讀期間點滴時笑說：「每天都待到很晚，從早到晚吧！打擊練習結束後還會留到很晚，幾乎整天都在這裡。」他隨後也表示這次回到母校，希望可以讓小球員在輕鬆活潑的氛圍中感受棒球樂趣，並感性地說：「因為這裡就像家一樣的存在。」