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民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案，北檢偵辦已經在收尾階段，外界預估本週有可能起訴；政治評論員吳靜怡表示，柯文哲8月後找了老臣回黨部開會，在電話中被加油時還哽咽，心裡恐怕早就有底逃不掉了。吳靜怡16日在政論節目《新台灣加油》表示，柯文哲找很多老臣回到黨部開會，當被大家問及案件相關事情時，柯都跟大家講「沒有啦」，可是臉色看起來都很差，語調非常低沉；吳透露，她有朋友打電話給柯文哲，跟柯說加油，柯竟然還哽咽了。吳靜怡指出，柯文哲還有LINE給其他的前輩，柯文哲直接告訴大家，他完蛋了、證冊都被掌握了，恐怕真的逃不開了， 「我相信檢調一定都有掌握這些資料」。吳靜怡表示，柯文哲最後還想要怪罪他人，「譬如說像黃珊珊幹嘛去告端木正，這造成政治獻金案提早被啟動調查？然後還會怪罪這李文忠，怪罪其他一個人，所以我覺得柯文哲真的很噁心。」