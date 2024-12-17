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▲幸運民眾到全家購物買義大利麵，神手抽中0元優惠。（圖／翻攝自「全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區」）

▲uno pasta義大利麵驚喜抽活動，購買99元以上義大利麵任一件，就有機會抽到0元。（圖／全家提供）

▲全家義大利麵銷量冠軍由超經典的「番茄肉醬義大利麵」奪得，後面依序為「奶油培根義大利麵」、「焗烤起司雙饗筆尖麵」。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲萊爾富指定六、日限時4小時，咖啡最低單杯29元。（圖／萊爾富提供）

月底小資族救星來了！日前有網友分享去全家便利商店時，購買義大利麵結帳竟然只要0元，讓民眾直呼「從小到大買超商各種折扣都沒有這麼骨折」。實際查詢全家優惠，原來是全家義大利麵驚喜抽活動，購買指定品項一件就可以抽獎，最低有機會抽到0元，新品「日式咖哩雞湯義大利麵」也有機會0元吃。近期有網友在「Threads」上發文指出「去全家買個義大利麵有活動隨手一點，0元，從小到大買超商各種折扣都沒有這麼骨折的」。事實上臉書社團「在全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區中」也有貼文指出「整年都沒中發票，我的臭手居然在全家抽到0元義大利麵，請容我大肆炫耀一番」。從網友曬出的結帳畫面中可以看到，原價99元的義大利麵，結帳居然都只要0元。貼文引發網友討論，從各大社團中可以看到，除了0元外也有民眾抽到65折、85折券，「我昨天去前面的人也在抽XDD決定今天中午也要吃全家義大利麵」、「我昨天抽到85折！超推青醬，我要再去吃爆」、「抽到0元真的超爽」。而網友之所以結帳能夠獲得0元的優惠，主要是因為全家uno pasta推出義大利麵驚喜抽活動，即起至2025年1月7日前，只要購買99元以上義大利麵任一件，就有機會抽中0元，還有65折、75折、85折優惠。包括近期新品「日式咖哩雞湯義大利麵」也能抽，還有熱賣商品包括羅勒海鮮雲朵湯義大利麵、義式鮭魚雲朵湯義大利麵、白酒蛤蜊義大利麵、明太子乳香義大利麵、義式蒜炒雞腿排義大利麵、韓式炸雞義大利麵、韓式辛牛義大利麵等，都是超過99元可抽獎的品項。哪款全家義大利麵口味最搶手？全家曾透露熱銷榜，還是以紅白醬定番款商品長居銷售Top3寶座，冠軍由超經典的「番茄肉醬義大利麵」奪得，後面依序為「奶油培根義大利麵」、「焗烤起司雙饗筆尖麵」，不到百元的實惠價格，被網友譽為最高CP值的義大利麵。除此之外，萊爾富自12月14日起至2025年1月5日，將連續4週的每週六、日（12/14、12/15、12/21、12/22、12/28、12/29、1/4、1/5）上午10點至下午2點再推出「Happy Hour」限時優惠活動。消費者可於指定活動期間到萊爾富咖啡販售門市購買Hi café 大杯系列的美式咖啡（單杯原價45元）或拿鐵咖啡（單杯原價55元），可冰熱任選，享單杯只要29元，最高可現省26元，不可寄杯，喜愛喝咖啡的民眾，千萬別錯過。