我是廣告 請繼續往下閱讀

韓國總統尹錫悅因宣布戒嚴引發國際軒然大波，國會14日表決通過彈劾案，韓媒專欄分析，導致尹錫悅政權崩壞的原因，是因尹錫悅本人太過沉溺YouTube影片，直指尹錫悅宣布戒嚴的發言，與YouTube上的韓國極右翼陰謀論網紅的論調幾乎雷同，從尹錫悅當上總統後，也可看到他與這些網紅始終保持友好互動且相當重視。根據路透報導，尹錫悅以剷除親北韓勢力的反國者為由宣布戒嚴，與右翼YouTuber 高成國 (Ko Sung-kook)的過去主張的論調幾乎相同，這名極右翼政治網紅還向路透表達，如果尹錫悅認真傾聽他們這些YouTuber的聲音，會更了解人們真實的想法以及民眾的情緒，但他否認與尹錫悅有特殊的共生關係。報導引述韓國立場偏保守派媒體中央日報的一篇專欄文章，這篇文提到尹錫悅的「YouTube成癮」毀了他的政權，如果一個人沉溺於YouTube，就陷入一個充斥著陰謀論的虛假世界，直指「尹錫悅就是看了太多的YouTube」。尹錫悅被極右翼陰謀論網紅影響思考的相關說法，也在韓國國民力量黨已辭職的黨魁韓東勳話中得到證實，韓東勳將黨內分裂歸咎於右翼媒體，更點出如果同情極端主義者，如陰謀論者和極端YouTuber，被他們製造的恐懼所吞噬，保守主義就沒有未來。在國會彈劾尹錫悅投票當天投下同意票的國民力量黨國會議員金尚旭（Kim Sang-wook）也表示，極右翼YouTuber已成為尹錫悅的「公關機器」。報導點出尹錫悅與極右翼陰謀論網紅的關係，指出尹在2022年以韓國歷史上最窄的一次選舉中當選總統，就曾邀請極右翼YouTube 網紅和評論員參加他的就職典禮，並聘請了一位聲稱中國共產黨滲透國內政治的YouTuber來領導公務員培訓機構。