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迎接川普時代，保德信投資對於2025年的投資展望以「美國股債優先、台灣投資加乘」為核心。保德信投資長李孟霞預估，台股明年將呈現前低後高、逐步上揚的態勢，明年Q1焦點多關注美國新政府以及聯準會貨幣政策等2風險，指數波動加大機率高，此時指數落底相對是很好的買進時機。市場分析，美國總統當選人川普將於明年1月重返白宮，加上聯準會降息趨勢持續，2025年將是全球投資機會與波動風險並存的一年。保德信投資長李孟霞預估，明年全球經濟成長基本維持穩定，關注各國經濟前景，美國仍然穩健，歐元將呈現成長的態勢，台灣GDP有望保持3%成長率，日本則得密切留意日央貨幣政策及日幣波動。美國經濟表現影響全球經濟，降息步調成為一大關鍵。李孟霞指出，聯準會持續降息有利於活絡房市與車市，穩定就業市場動能。針對外界關切美國通膨是否會因川普就任後的關稅政策再起，她認為，近期通膨改善速度出現停滯，但仍維持2%目標前進，聯準會勢必會保持降息趨勢，不過，步調及速度仍得觀察下一次利率決策會議上的決定。根據網站CME FedWatch Tool預期，聯準會直至明年底降息3碼機率高於5成。全球迎接川普時代，台股走勢又會如何？根據歷史數據，台灣GDP表現與股市方向一致，當GDP成長，股市通常也會走揚，反之，前者衰退時，股市也會走跌；以台經院的預估來看，2025年台灣經濟成長率將逐季走高，而台股市場明年Q1焦點多關注美國新政府的政策風險，以及聯準會的貨幣政策，預料指數會在此時波動加大，相對是很好買進的時間點，預期在Q1落底後，會展開前低後高、逐步向上的態勢。關注各產業別明年的獲利表現，保德信投資預估，企業獲利年成長15%，主要來自電子產業，且持續看好AI相關如半導體、AI伺服器、散熱零組件等，過去兩年台股績效亮眼，今年以來已上漲3成左右，台股市值來到2.2兆，明年看好台灣、美國2大市場。