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今年5月間，新竹縣有民眾飼養的犬隻，於菜園撿回了人頭骨，讓飼主嚇得急忙報警。竹東分局二重埔派出所獲報，立即前往現場拉起封鎖線，並通知鑑識小組到場，報請檢察官相驗。之後進行比對，確認遺骸為50多歲的傅姓男子，也順利找到死者母親認屍，讓遺骸完整返家。據了解，警方獲報後展開調查，約案發1個月後，有遊民在某廢棄玻璃工廠內，發現一具無名人骨、但沒有頭顱，警方依現場發現的物品特徵，經法醫研究所DNA比對，證實與菜園內的頭顱為同1人，身分為傅姓男子，衣物內也發現相關證件，並通知家屬前來指認。檢警指出，傅姓男子從4公尺高處墜落，身體多處骨折身亡，判斷死亡應超過3個月以上，排除他殺嫌疑。