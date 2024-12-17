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▲IU學習TWICE新歌《STRATEGY》的後踢腿舞蹈，模樣萌翻。（圖／이지금 [IU Official] YouTube）

▲子瑜突然跟IU告白，笑翻全場。（圖／이지금 [IU Official] YouTube）

南韓女團TWICE本月發行新專輯《STRATEGY》，同名主打歌打破過去形象，以歐美嘻哈風搭配全英文歌詞，甫推出就深受好評，9位成員娜璉、定延、Momo、Sana、志效、Mina、多賢、彩瑛、子瑜近日到前輩IU的YouTube頻道《IU Palette》作客宣傳，不僅一起挑戰《STRATEGY》舞蹈，子瑜還突然告白IU：「請跟我交往！」突如其來的發言笑翻全場。TWICE的新歌《STRATEGY》有一個招牌的「轉身後踢腿」動作，IU直呼很難，娜璉給予信心：「試一次後就不覺得難！」志效就邀約前輩來個「Dance Challenge」，讓IU皮皮挫難以招架，話都說不清楚：「我內心是想試看看的...我能做好的話，拍10個都沒問題。」最後仍滿足後輩的心願接受挑戰。定延、Momo負責帶領、示範，有舞蹈底子的IU一學就會，但跟TWICE相比仍有待加強，不過IU的「後踢腿」模樣十分可愛，也贏得女神們的大力喝采。IU也提到，「JYP娛樂」旗下的藝人都是她喜歡的類型，不只是TWICE，也很欣賞ITZY、Wonder Girls、朴志胤，特別是g.o.d是心中第一名，也因為公司取向與自己雷同，每當「JYP娛樂」推出新人時，IU表示都會關注，所以2015年TWICE一出道，就被她們美貌吸引：「我會為TWICE應援！我真的很喜歡TWICE！」結果子瑜下一秒突然冒出：「請跟我交往...」突然的告白讓IU跟其他成員笑翻，紛紛覺得子瑜的舉動，反而更讓人心動。