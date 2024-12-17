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▲《影后》詹懷雲為張惠妹街上痛哭。（圖／聲動娛樂提供）

華語天后張惠妹（阿妹）萬眾矚目的「ASMR Maxxx」世界巡迴演唱會，將在本週六在台北大巨蛋登場，和粉絲一起嗨到跨年。沒想到在演唱會前夕，張惠妹再給歌迷驚喜，今（17）日官方無預警公開一支長度4分鐘的預告片，為演唱會暖身，男主角還是夯劇《影后》中飾演「流氓」的詹懷雲，他真情流露的演技讓看過的人忍不住一起落淚，而這部耗資百萬的預告片也在網路上掀起話題，網友狂讚「演唱會最狂暖身！」張惠妹這次演唱會預告片，以「分手票」為主題，發展出「原來那些你以為結束的故事，都在這場演唱會繼續著…」的劇情，只見詹懷雲在片中飾演一名外送員，在工作過程中看到滿街都是張惠妹要開唱的廣告，忍不住想起當年和前任一起看偶像阿妹演唱會的點滴，以及一起唱〈好膽你就來〉的美好時光。只不過2人早已分手，接著下秒影片背景響起〈解脫〉，影片文案打上「好膽成為別人的過去，才能真正的解脫」，配上詹懷雲邊騎邊哭的畫面，讓人看了相當心疼，也非常有共鳴，印證了「每個人每個時期心中都有一首張惠妹」，讓人更加期待張惠妹大巨蛋演唱會的到來！張惠妹經紀人陳鎮川也說，「第一次有人為了演唱會拍了這麼認真的預告片。」不過下秒也透露，他已經接到無數「關切」電話，大家打來劈頭就說：「要逼死多少沒票的人」，也有人問：「還沒有票可買？」、「拜託拜託，有幾張買幾張？」、「有沒有任何方式，一張也可以」，但他無奈表示，票券早已在開票日秒殺。