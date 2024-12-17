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▲丹尼爾雷德克里夫因主演《哈利波特》系列電影中的主角，而紅遍全球。（圖／摘自IG）

▲《哈利波特》電影版的選角，吸引來40000位小朋友，比影集版的32000人還要多，最後出線的丹尼爾雷德克里夫（左起）、艾瑪華森、魯伯葛林特都很受到觀眾歡迎。（圖／摘自IMDb）

▲《哈利波特》系列原作者JK羅琳近年來頗多爭議發言，人氣大跌，但影集版團隊不諱言她的涉入程度「很深」。（圖／美聯社／達志影像）

《哈利波特》就是成為巨星的跳板？HBO籌拍中的新版《哈利波特》影集，光是募集9到11歲住在英國與愛爾蘭的各種種族、血統小朋友來參加試鏡，就吸引了超過32000人，選角人員恐怕會看到頭昏眼花。這之中還包括經紀公司送來的人選，以及沒有經紀人、直接由爸媽送來參選的小朋友。大家都認為爭取到在影集裡扮演要角，有可能像電影版的丹尼爾雷德克里夫、魯伯葛林特與艾瑪華森一樣名利雙收，競爭才會那麼激烈。有趣的是，20多年前《哈利波特》電影版選角，有很多來甄選的小朋友是自己就很為這系列的小說著迷、想要在大銀幕上化身為書中的人物，影集版則有不少參加選角的兒童，是爸媽小時候迷過《哈利波特》，長大後希望自家孩子為他們圓夢。不管《哈利波特》的原著作者JK羅琳，近期言行如何引發爭議，這個故事本身的熱度似乎永遠不退。根據歐美媒體報導，《哈利波特》影集版的兒童主角選角已經開始進入到「默契測試」的階段，因為哈利、榮恩、妙麗的友情是全劇主軸，演員們本身也需要有好友般的化學效應，不能找一些不搭調的硬湊在一起。這個過程預期也會花點時間，畢竟送來試鏡帶的人數就破3萬，從中挑選出可能有點機會的也至少會是上萬人，還要安排他們3個、3個湊成一組試戲。而在敲定3大主角之後，其他的霍格華茲學生才會一一選定，接著才會是成人角色的定角，以便明年夏天能夠開拍。這次製作單位只限定了兒童演員需要是住在英國、愛爾蘭，沒有規定是不是要有經紀公司代為報名，但據歐美媒體報導，有經紀人幫忙接洽，還是比較佔便宜，因為可以拿到兩頁劇本，在試戲時比較可以提早準備，再者經紀公司會拿到關於演員條件更詳細的描述，就不會像有的爸媽一頭熱讓自家小孩報名，卻發現有條件不符而白忙一場。外界好奇是否有主要人物會是不同於電影版膚色的小朋友來扮演，目前還不得而知，現階段真的是任何種族的兒童都可以來參加試鏡。不過選角公司也要外界知道，他們的經驗豐富到光看幾秒就曉得眼前的小朋友合不合適、需不需要擺進複試的名單，因此送來試鏡帶的儘管有32000人，他們會以一天看1000人的速度來進行。有時選角單位也會希望更有效率到「一石二鳥」，譬如衛斯理家的兄弟們，大致都有紅髮，因此爭取演榮恩不適合的男孩，也許可以接下雙胞胎哥哥弗雷或是喬治的角色。根據歐美媒體報導，別看《哈利波特》影集版吸引32000位小朋友來爭演哈利、榮恩與妙麗，電影版當年選角時，報名人數是更多的40000人，可見這一系列小說始終人氣超高、極受矚目，影集版也未拍先轟動。