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民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案及政治獻金案，北檢偵辦已經在收尾階段，根據《鏡週刊》報導，柯文哲收到沈慶京第一筆賄款後食髓知味，決定執行「屯田計畫」，開設眾城公司目標狠撈20億元。對此，資深媒體人鍾年晃狠酸，柯文哲不到柬埔寨成立KK園區太可惜，「他像個詐騙集團」。鍾年晃今（17）日在政論節目《前進新台灣》表示，柯文哲就像個詐騙集團，把海事蜃樓蓋得比101高，但是連地基都沒有；鍾指出，柯文哲2020年成立的「眾城管理顧問股份有限公司」 到現在，沒有接標案、官司訴訟，表示這家公司沒有在營業，且員工只有4個人，沒有薪資紀錄，「這根本就是空殼公司，所以這不是詐騙集團，什麼才是詐騙集團？」鍾年晃續指，該公司搬來搬去，一下在桃園蘆竹，一會搬到大安區敦化南，一會又搬到杭州南路，「一天到晚在搬家，哪有一間公司，2020年成立到現在，四年多而已搬四次？」；主持人王偊菁問道，「會不會就是說他下面的這些子公司還沒有成立好，所以母公司還不能建起來嗎？」；鍾回應道，「根本連母公司都是一個詐騙集團，柯主要的目的就是要騙錢。」