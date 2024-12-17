我是廣告 請繼續往下閱讀

▲高雄科技大學第一校區近在咫尺，校園大面積綠地享受高綠覆。（圖／禾森事業、永盈建設提供）

透天住家產品具備生活品質高、公設比低、獨立大空間等三大優勢，但這類產品越來越稀有。禾森事業、永盈建設在高雄楠梓推出的「富科大苑」透天建案，基地位於楠梓高科大特區芎林一街，緊鄰卓越路大道後第一排住宅場域，出門馬上可以連接主要幹道，且近捷運站，這兩大交通優勢成為許多低調、不炫富的購屋客置產首選區域。「富科大苑」地坪約26-36坪，店面透天建坪規劃96.55坪，電梯透天建坪為106.93坪，其餘均為70.87坪，面寬達到6-7米大尺度設計。全案規劃2戶店面透天、2戶電梯透天、6戶傳統透天，等於是在一個連棟式透天社區裡，打造「社區型透天」與「臨路型透天」兩種模式，還有「電梯」與「傳統」兩個選擇。「富科大苑」由禾森事業與深耕新北市雙和40餘年的建築職人永盈建設攜手合作，強強聯手，專心做建案，更專注細節，確保每座房子能以最嚴謹的方式交付給客戶。禾森事業是成立已20餘年的室內設計規劃禾森設計的關係企業，專門負責建築自地新建及改建等工程。合作的建築師也具備深厚實力，由成功大學建築研究所碩士陳旭彥建築師事務所負責規劃設計，以師法自然帶來的美好的居住饗宴為出發，讓家的溫度成就人生幸福的寬度，整建築外觀以花崗石柱腳、多彩仿石塗料搭配精緻面磚、鏽石、雕刻板與金屬設計。根據Google Maps計算，從「富科大苑」出發，高雄科技大學第一校區近在咫尺，可享有校園大面積的高綠覆。在交通順暢期間，約3-5分鐘車程可以分別抵達橋頭科學園區、楠梓高中、楠梓國中、楠梓國小；約13分鐘抵達台積電楠梓產業園區；車程約5分鐘有家樂福新楠店，約8分鐘有楠都傳統市場，滿足一般民生消費所需；如果搭乘捷運或台鐵，約5-7分鐘抵達捷運青埔站、都會公園站、楠梓火車站，直接通勤高雄市區；也可以透過楠梓交流道，快捷通勤，醫療部分。「富科大苑」建材包括義大利進口磚PANASONIC智能免治馬桶、PANASONIC暖風機、INAX衛浴、LEICHT德匠廚具、林內三機、PANASONIC臥室門、櫻花電機天然氣管線等，都是好宅建築的高端配置。