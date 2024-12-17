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台灣指數公司今（17）日公布指數定期審核結果，群益台灣精選高息（00919）、元大台灣高息低波（00713）、富邦特選高股息30（00900）、群益半導體收益（00927）、新光臺灣半導體30（00904）、永豐智能車供應鏈（00901）等6檔台股ETF換股名單出爐，成分股異動或權重調整將自18日起生效。🟡 群益台灣精選高息（00919）➙ 納入8檔成分股：名軒、海悅、億光、裕民、慧洋-KY、瑞鼎、遠雄、群聯。➙ 刪除8檔成分股：長榮鋼、華固、聯陽、欣銓、中美晶、聖暉 *、矽創、長華*。🟡 元大台灣高息低波（00713）➙ 納入15檔成分股：大成、長榮鋼、聯強、超豐、潤弘、裕民、 凱基金、玉山金、台新金、永豐金、華立、群益證、帆宣、復盛應用、至上。➙ 刪除15檔成分股：亞泥、豐興、創見、可成、國產、京城銀、 統一證、遠百、晶技、中租-KY、精成科、精誠、矽格、中鼎、裕融。🟡 富邦特選高股息30（00900）➙ 納入23檔成分股：聚陽、聯電、台積電、華碩、群光、漢唐、 國產、長榮、裕民、陽明、長榮航、慧洋KY、京城銀、中信金、大立光、聯詠、健鼎、家登、材料-KY、譜瑞-KY、頎邦、瑞儀、群聯。➙ 刪除23檔成分股：亞泥、統一、遠東新、大成鋼、中華、三陽工業、佳世達、華南金、富邦金、玉山金、兆豐金、台新金、統一超、潤泰全、信邦、大聯大、中美晶、遠雄、中租-KY、 上海商銀、樺漢、環球晶、裕融。🟡 群益半導體收益（00927）➙ 納入6檔成分股：原相、世芯-KY、譜瑞-KY、祥碩、頎邦、愛普。➙ 刪除6檔成分股：光罩、台星科、台勝科、新唐、台半、致新。🟡 新光臺灣半導體30（00904）➙ 納入1檔成分股：愛普*。➙ 刪除1檔成分股：台勝科。🟡 永豐智能車供應鏈（00901）➙ 納入5檔成分股：東陽、台光電、漢唐、信邦、群創。➙ 刪除5檔成分股：裕隆、群光、奇鋐、雙鴻、玉晶光。