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▲民進黨立委陳瑩和徐巧芯大吵。（圖／記者林怡昕攝，2024.12.17）

為了備戰週五立法院會表決三大案，包含《選罷法》、《財劃法》和《憲法訴訟法》。多位國民黨立委今（17）日下午4點開始，就在議場前搭起帳篷，國民黨立委徐巧芯、羅智強等人傍晚開始堅守，更誓言要在寒流守64小時，直到週五院會召開。國民黨立委徐巧芯、羅智強、林倩綺、翁曉玲等人今天傍晚近5時左右，開始在議場前搭起2頂帳篷，現場更備有充氣床墊、暖爐、桌子等設備。民眾黨立委林國成還到現場關心。藍委們誓言，要在寒流守64小時，直到週五院會召開。據悉，現場藍委已經在準備排班，要輪流夜守議場，絲毫不畏懼即將襲來的寒流。不過晚間發生小插曲，民進黨立委陳瑩衝到議場門口，聲稱要和議事人員進去議場找手機，讓藍委一度緊張，還和陳瑩發生激烈爭吵，最終在徐巧芯、議事人員陪同下進入議場，結果三人出來後，徐巧芯控訴，陳瑩從頭到尾都在說謊，明明只找到一堆白紙，又和陳瑩再起衝突。