我是廣告 請繼續往下閱讀

國內餐飲、服務業長期面臨缺工問題，商業團體頻頻要求政府開放服務業引進移工，更傳出勞動部可能在農曆春節後有動作。對此，勞動部長洪申翰今（17）日表示，勞動部會提出針對整體缺工的政策評估，不僅僅會聚焦在移工上，更強調保障本國籍勞工勞動條件、權益是最優先。中華民國全國商業總會10日與行政院召開「2024行政院長與商業領袖座談會」，會中提到服務業開放移工議題。商總理事長許舒博會後轉述，行政院長卓榮泰會中提出條件，要求以業者優先幫本國籍勞工加薪，才同意服務業開放移工。面對商總提到有「有條件式開放移工」，洪申翰今日表示，勞動部有聽到旅宿業、服務業心聲，當然這部分必須進行政策性評估，「可是這政策性的評估，也絕對不會只是所謂開放移工而已」，而是要整體勞動力的政策評估。而在這中間，各個部會都有不同的評估面向，勞動部立場就是擺在如何守住、保障勞工權益來做評估。他也透露，行政院確實有要求勞動部進行研議，勞動部會考慮中高齡及高齡者、婦女勞參率等不同情境，絕對不會只單純評估開放移工與否，「產業一定會問可不可以開放，但開放的優缺點是什麼，好壞處是什麼，當然就要一併呈現。」當被問到服務業範疇大，如果要評估要從哪一部分開始，洪申翰表示，不同業別會有不同狀態，製造業、服務業及旅宿業所面臨狀況都不同。勞動部作為整體勞動力開發主管機關，必須面對產業對勞動力需求，但該怎麼以比較好作法降低負面衝擊，其中，保護本國籍勞工就業機會、勞動條件都是非常優先考量的事。