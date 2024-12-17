我是廣告 請繼續往下閱讀

南投縣草屯鎮長簡景賢上月猝逝，明年1月18日將補選，民進黨徵召的候選人蔡銘軒今天發表四大福利政見，對選民大放利多，台中市立委何欣純與彰化縣立委黃秀芳、陳秀寶、陳素月也跨縣相挺，今天和南投縣籍的不分區立委羅美玲一起為他站台。蔡銘軒提出的四大福利政見，包括敬老津貼從現行的3千元加碼成5千元、透過公共造產收入發放消費券2千元、0到3歲扶幼津貼每月2千元、為全體草屯鎮民投保團體意外險等。蔡銘軒表示，對手一直質疑四大福利政策是債留子孫，其實財源都來自公所公共造產收益，包括商場租金、停車場租金及公設場館（演藝廳）等租金收入，每年近2億元足供妥善運用、回饋鄉親。前鎮長洪國浩表示，草屯鎮曾經負債幾億元，自己是第一個將鎮庫負債轉為盈餘的鎮長，蔡銘軒決定參選時，曾向他請益草屯未來藍圖及方向，自己願保證四大政策絕對可行。