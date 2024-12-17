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民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案及政治獻金案，北檢偵辦已經在收尾階段，根據《鏡週刊》報導，柯文哲收到沈慶京第一筆賄款後食髓知味，決定執行「屯田計畫」，成立木可公關行銷公司及眾望關懷基金會，目標狠撈20億；對此，資深媒體人鍾年晃痛批，從公司取名就可以看出柯文哲是個「要面字又要裡子」的人，餓鬼假小心，「做人不能這樣」。根據週刊報導，白營人士爆料指出，當時開會決議木可公司全名是「木可創意行銷」，要成為柯文哲肖像唯一授權的控股公司，同時還要成立「財團法人柯P醫療關懷基金會」，後來柯認為太直接，指示改為有「眾」字即可，於是成立木可公關行銷公司及眾望關懷基金會。對此，鍾年晃今（17）日在政論節目《前進新台灣》表示，柯文哲又要面子又要裡子，明明想賺很多錢，但又要維持一個「阿北最科學、理性、務實、清廉、勤政、愛服務」的形象，所以才希望公司不能跟和「柯文哲」有太明顯的關係，「請問木可不明顯嗎？」鍾年晃痛批，柯文哲的行為就叫「餓鬼假小心」，才會把「柯」字拆開，搞個木可，「一方面好像跟我柯文哲沒有關係，可是懂的人就懂，一看就知道這個就是柯文哲的公司嘛，錢就往那邊去，做人不能這樣子！你不可能說面子裡子都要。」