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▲大小共10款聯名紙杯、搭配4款封膜，給大家滿滿《玩具總動員》星際宇宙（圖／可不可熟成紅茶提供）

▲可不可熟成紅茶開喝「春梅冰茶、太妃紅茶、胭脂歐蕾」全新手搖飲料。（圖／可不可熟成紅茶提供）

▲「鑰匙圈飲料提袋」超可愛。（圖／可不可熟成紅茶提供）

▲「不鏽鋼造型公仔吸管杯」、「透明造型公仔吸管杯」兩款都想要。（圖／可不可熟成紅茶提供）

▲「玩偶收納購物提袋」還是雙面設計。（圖／可不可熟成紅茶提供）

▲「別針盲包」一共7款。（圖／可不可熟成紅茶提供）

▲快收集可當年曆使用的12款「菜單店卡」。（圖／可不可熟成紅茶提供）

▲《黑白大廚》隱藏天才金太星主廚，為十盛奶茶打造全新配料「米麻糬」。（圖／十盛奶茶提供）

▲左起「焙茶米麻糬」、「濃煮米麻糬」、「抹茶米麻糬」，每杯售價69元。（圖／可不可熟成紅茶提供）

手搖飲控們又要瘋掉！2024年末重磅消息，可不可熟成紅茶聯名迪士尼皮克斯動畫《玩具總動員》開喝3款手搖新品，全新造型杯身、玩偶收納購物提袋、鑰匙圈飲料提袋 、帆布托特袋、不鏽鋼造型公仔吸管杯，超狂8款週邊、多達44個品項一次整理！十盛奶茶則請來《黑白大廚》黑湯匙「隱藏天才」金太星主廚（Taesung Kim）相挺，聯手研發加入燕麥粒的「米麻糬系列奶茶」3款喝起來。太可愛了！可不可熟成紅茶首度挑戰以迪士尼皮克斯動畫《玩具總動員》為靈感，嘗試日系昭和年代的星際宇宙派對概念，延伸設計出2款中杯、8款大杯活動杯身，搭配4款活動杯膜，帶領大家一起走進浩瀚無垠的星際派對裡，12月19日限量上市。粉絲敲碗好久的經典「春梅冰茶」及「太妃紅茶」驚喜升級復刻回歸，「春梅冰茶」以全新升級的春梅風味融入冬瓜茶基底；濃郁熟成紅茶搭配日本UCC全球獨家特製咖啡，調和成全新特濃「太妃紅茶」。全新亮相的「胭脂歐蕾」則將結合蜜桃果香的紅茶、搭配溫潤鮮奶，是迷人胭脂色調的絲滑奶茶風味。可不可以《玩具總動員》中的三眼怪及經典角色們，做為6款週邊商品設計主軸，12月19日起凡單筆購買飲品滿額100元，即可以加價購金額購買《玩具總動員》系列限量商品。共有1款「不鏽鋼造型公仔吸管杯」加價680元 、1款「透明造型公仔吸管杯」加價580元 、4款「鑰匙圈飲料提袋」加價298元或398元、1款「玩偶收納購物提袋」加價358元、1款「帆布托特袋」加價348元、及3款「滑鼠墊」加價168元或268元。《玩具總動員》可不可新品上市，12月19日至12月22日快閃4天優惠，凡可不可會員於全台門市購買胭脂歐蕾(L)，即可享新品嚐鮮組合價「兩杯99元」優惠（原價138元）。提醒大家，每人每筆不限購買次數，結帳時須出示會員條碼；限門市現場及電話自取；電話外送、線上點與合作平台不適用。滿額贈第一波12月19日起至贈完為止，全台門市到店消費滿200元並出示會員行動條碼，即可獲得「別針盲包」；一般消費者單筆消費滿250元也可獲得，提醒大家數量有限贈完為止；每人每筆限贈一次，共7款隨機不挑款，不累贈；外送與合作平台不適用。第二波12月19日至2025年1月31日，凡可不可會員於全台門市購買任一杯新品，即可獲得「電子刮刮卡」一張，開抽各式飲品折價券（數量有限贈完為止）。可不可經典菜單店卡，則分兩波段推出12款《玩具總動員》限定版，以遊戲卡牌風格打造年曆形式，12月19日起全台各門市提供第一波段1～6月份店卡，每一家門市僅有其中1款，至門市購買飲品即可索取，數量有限贈完為止。7～12月份第二波段店卡則將於2025年2月6日起推出。另外，十盛奶茶則請來Netflix《黑白大廚》黑湯匙「隱藏天才」金太星主廚（Taesung Kim）相挺，聯手研發加入燕麥粒的「米麻糬系列奶茶」，特選糯米經長時間手工煮製攪打，以手工製作出釋放彈性與黏性、並加入燕麥粒的「燕麥米麻糬」，誕生「濃煮米麻糬」、「抹茶米麻糬」以及「焙茶米麻糬」3款手搖新品，12月18日開賣。加碼推出抽獎活動，12月18日至2025年2月28日，到十盛奶茶門市消費滿150元（含現場點餐、線上點餐自取/外送、電話自取/外送及UberEats平台訂單），至指定活動頁面「登錄發票」即可參加，得獎者還能免費享受隱藏天才主廚金太星開設餐廳PONO BUONO的「雙人晚餐」招待；12月22日下午3點至4點半將在十盛台北永吉店將舉辦「黑白大廚一日店長」活動，金太星親自現身，大秀現做「燕麥米麻糬」！凡當日消費滿300元，還可與金太星互動並拍立得合影。