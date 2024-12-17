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台北地檢署偵辦柯文哲政治獻金案，進入倒數尾聲。今（17）日上午傳喚陳智菡、許甫、吳怡萱、黃瀞瑩等6人作證，經訊問3個小時後均請回。陳智菡離開台北地檢署時，受訪表示，「我是好國民，今天是來協助釐清真相」「希望司法能早日還當事人一個公道。」陳智菡稍早結束複訊，面對大批媒體訪問時，她回應，「檢調好像有很多不是很理解的地方，包含木可小物或者是政治獻金，我們是好國民，一定要來協助釐清真相，希望司法機構早日還當事人清白。」北檢為釐清政治獻金案最後金流疑義，今指揮調查局北機站約談「戰狼小姐姐」民眾黨立院黨團主任陳智菡及擔任副秘書長的丈夫許甫，以及新聞輿情部主任吳怡萱、台北市議員「學姐」黃瀞瑩，木可公關員工則是約談何璦廷、李婉萱兩人，共計6人到案作證。今上午6人前往北機站應訊後離去，下午近2時許，陳智菡、許甫、吳怡萱以及「學姐」黃瀞瑩4人，微笑至北檢複訊。許甫說，「幫他們釐清他們搞不清楚的問題」，吳怡萱及陳智菡也進一步表示，「他們搞不清楚政治獻金跟商品小物是什麼」。6人在北檢偵訊3小時，經不同檢察官訊問後均請回。吳怡萱離開時無奈表示，「有對檢察官說希望偵訊內容不要再出現在周刊上」陳智菡與許甫一同上車離開，她表示，「發現檢調似乎有很多不是很理解的地方，包含競選小物或是政治獻金，當然國民應盡義務，要來協助釐清，希望司法能早日還當事人一個公道。」而「學姐」黃瀞瑩獨自一人離開時，面對媒體不發一語，腳步匆匆，坐上一輛白色轎車後離開。