在台東縣鹿野鄉和平村的巴拉雅拜部落，曾經有個「瘦皮猴」男孩，戴著一雙湊錢買來的釘鞋，在棒球場上奔跑。那時候，他的目光單純，打棒球對他來說只是好玩。但誰也沒想到，這個男孩——陳子豪，如今成為中華職棒最具代表性的強打者，並在今年成為自由市場最炙手可熱的球星。

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▲陳子豪出生於台東縣鹿野鄉和平村的巴拉雅拜部落。（圖／取自陳子豪粉絲團粉絲團）
▲陳子豪出生於台東縣鹿野鄉和平村的巴拉雅拜部落，棒球之路並不順遂。（圖／取自陳子豪粉絲團粉絲團）
父母的愛　鋪就夢想之路

阿美族人陳子豪的棒球路，從來都不是一帆風順。他回憶起童年時，家裡經濟拮据，媽媽湊錢買下的那雙千元釘鞋，是他打棒球最堅實的基礎。在那個年紀，家裡的每一筆開銷都需要細細計算，而父母為了讓他繼續打球，不辭辛勞地打臨工、撐起這份夢想。

高中時期，陳子豪開始逐漸嶄露頭角，天賦和努力讓他站穩腳步，但他也曾在高三畢業後，為了分擔家計，四處打工，農產收割、工人，凡是有工作的地方，就有他的身影。他說：「那時候才真正體會到父母的辛苦，也告訴自己要靠打棒球，讓家人過上更好的生活。」

▲ 中信兄弟陳子豪。（圖／記者陳明安攝，2017.4.7）
▲ 中信兄弟陳子豪進入職棒很快就打出成績。（圖／資料照，記者陳明安攝）
棒球之路，從最年輕紀錄到巔峰成就

  • 2013年，18歲的陳子豪被兄弟象隊選中，登上一軍舞台，成為中職史上最年輕出賽球員。
  • 18歲257天，擊出生涯首支全壘打，打破張泰山的最年輕紀錄；
  • 2017年，單場三響砲，成為中職史上最年輕敲出三響砲的球員；
  • 2021年，以26歲114天成為中職史上最年輕百轟打者，將自己的名字刻入紀錄簿。
但這些紀錄的背後，都是無數次的練習、突破與堅持。2016年，客座打擊教練克魯茲看見了他被埋沒的長打天賦，鼓勵他放開身手全力揮擊。從那一刻開始，陳子豪不再拘束，而是選擇相信自己，成為中信兄弟隊上的主戰外野手。

▲陳子豪20歲就邁入婚姻，並有美滿、幸福的家庭。（圖／取自陳子豪粉絲團粉絲團）
▲陳子豪20歲就邁入婚姻，並有美滿、幸福的家庭。（圖／取自陳子豪粉絲團粉絲團）
家庭的力量　讓他更堅定

20歲那年，陳子豪選擇步入婚姻。他說自己「沒想太多」，只覺得有老婆能幫忙顧家很好。但隨著兒子的出生，這位年輕的父親開始理解責任的重量。比賽後再累，看到孩子天真的笑容，一切疲憊都煙消雲散。他將存錢的責任交給太太，專注於場上表現，這份對家庭的愛與承擔，讓他更努力、更堅定。

▲陳子豪在今年季後投身自由市場，吸引除統一獅外的5支球隊爭奪，據傳除中信兄弟外，其餘4支球隊都開出6年以上大約搶人，而陳子豪究竟將前往哪隊，最快本週就會有答案。（圖／中信兄弟提供）
▲陳子豪在今年季後投身自由市場，吸引除統一獅外的5支球隊爭奪，據傳除中信兄弟外，其餘4支球隊都開出6年以上大約搶人，而陳子豪究竟將前往哪隊，最快本週就會有答案。（圖／中信兄弟提供）
自由市場：改變時代的關鍵人物

如今的陳子豪，已經不只是中信兄弟的中心打者，更是自由市場最搶手的球員。29歲的他，正值生涯巔峰，透過自由市場競價，他不僅有機會讓身價最大化，更可能改變中職未來的市場生態。

他用行動證明：高中生選秀也能走出一條成功之路，年輕球員不必等到生涯後期，便能在自由市場獲得最好的發展機會。

▲中信兄弟外野手陳子豪。（圖／記者林之越攝）
▲中信兄弟外野手陳子豪一路走向生涯顛峰。（圖／記者林之越攝）
結語：從巴拉雅拜到頂尖舞台

陳子豪的故事，是一段充滿著愛與堅持的旅程。從那雙湊錢買來的釘鞋，到如今的榮耀時刻，他一步一腳印地走出自己的棒球夢，證明了天賦之外，努力與家庭的支持才是最大的力量。

無論未來他披上哪一隊的球衣，那首「炸裂」的應援曲，都將在球場上繼續迴盪。這位曾經的瘦皮猴，已經成為全台灣球迷心中不可或缺的重砲，並持續為我們寫下更多感動與榮耀的篇章。

▲中信兄弟外野手陳子豪全壘打。（圖／中信兄弟提供）
▲中信兄弟外野手陳子豪全壘打。（圖／中信兄弟提供）

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