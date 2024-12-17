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▲陳子豪出生於台東縣鹿野鄉和平村的巴拉雅拜部落，棒球之路並不順遂。（圖／取自陳子豪粉絲團粉絲團）

▲ 中信兄弟陳子豪進入職棒很快就打出成績。（圖／資料照，記者陳明安攝）

2013年，18歲的陳子豪被兄弟象隊選中，登上一軍舞台，成為中職史上最年輕出賽球員。

18歲257天，擊出生涯首支全壘打，打破張泰山的最年輕紀錄；

2017年，單場三響砲，成為中職史上最年輕敲出三響砲的球員；

2021年，以26歲114天成為中職史上最年輕百轟打者，將自己的名字刻入紀錄簿。

▲陳子豪20歲就邁入婚姻，並有美滿、幸福的家庭。（圖／取自陳子豪粉絲團粉絲團）

▲陳子豪在今年季後投身自由市場，吸引除統一獅外的5支球隊爭奪，據傳除中信兄弟外，其餘4支球隊都開出6年以上大約搶人，而陳子豪究竟將前往哪隊，最快本週就會有答案。（圖／中信兄弟提供）

▲中信兄弟外野手陳子豪一路走向生涯顛峰。（圖／記者林之越攝）

▲中信兄弟外野手陳子豪全壘打。（圖／中信兄弟提供）

在台東縣鹿野鄉和平村的巴拉雅拜部落，曾經有個「瘦皮猴」男孩，戴著一雙湊錢買來的釘鞋，在棒球場上奔跑。那時候，他的目光單純，打棒球對他來說只是好玩。但阿美族人陳子豪的棒球路，從來都不是一帆風順。他回憶起童年時，家裡經濟拮据，高中時期，陳子豪開始逐漸嶄露頭角，天賦和努力讓他站穩腳步，但他也曾在高三畢業後，為了分擔家計，四處打工，農產收割、工人，凡是有工作的地方，就有他的身影。但這些紀錄的背後，都是無數次的練習、突破與堅持。20歲那年，陳子豪選擇步入婚姻。他說自己「沒想太多」，只覺得有老婆能幫忙顧家很好。但隨著兒子的出生，如今的陳子豪，已經不只是中信兄弟的中心打者，更是自由市場最搶手的球員。29歲的他，正值生涯巔峰，透過自由市場競價，他不僅有機會讓身價最大化，更可能改變中職未來的市場生態。他用行動證明：高中生選秀也能走出一條成功之路，年輕球員不必等到生涯後期，便能在自由市場獲得最好的發展機會。陳子豪的故事，是一段充滿著愛與堅持的旅程。無論未來他披上哪一隊的球衣，