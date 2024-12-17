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▲陳子豪在今年季後投身自由市場，吸引除統一獅外的5支球隊爭奪，據傳除中信兄弟外，其餘4支球隊都開出6年以上大約搶人，而陳子豪究竟將前往哪隊，最快本週就會有答案。（圖／中信兄弟提供）

蔡其昌樂見大咖FA薪資上漲！隨著台灣在世界12強賽奪冠，中職自由市場熱度迎接高峰，先是朱育賢轉戰味全龍，陳韻文也以5年長約續留統一獅，剩下中信兄弟「雙子」的詹子賢及陳子豪，還未決定下家，尤其是重砲陳子豪受到各隊重視，據傳有4隊都開出6年以上的大約。根據球評王翊亘說法，陳子豪挑戰史上首次6年複數年合約，有機會實拿總額超過6000萬；而詹子賢目前主要也有台鋼和兄弟在爭，屆時可能2選1，有要破4千萬總額應該也有機會，那麼今年可能就有機會有5張破「4千萬」的合約。對於自由市場如此熱絡，蔡其昌表示：「「各球團為什麼要把團隊薪資往上調？因為知道收入面會增加，明年大家一定會預估餅更大。」