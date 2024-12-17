蔡其昌樂見大咖FA薪資上漲！隨著台灣在世界12強賽奪冠，中職自由市場熱度迎接高峰，先是朱育賢轉戰味全龍，陳韻文也以5年長約續留統一獅，剩下中信兄弟「雙子」的詹子賢及陳子豪，還未決定下家，尤其是重砲陳子豪受到各隊重視，據傳有4隊都開出6年以上的大約。對於此情況，中職會長蔡其昌今（17）日出席12強賽奪冠電影籌拍記者會時，表示樂觀其成，並認為這就是中職「把餅做大」的證明。
中職進入頂薪時代 蔡其昌這樣解讀
根據球評王翊亘說法，陳子豪挑戰史上首次6年複數年合約，有機會實拿總額超過6000萬；而詹子賢目前主要也有台鋼和兄弟在爭，屆時可能2選1，有要破4千萬總額應該也有機會，那麼今年可能就有機會有5張破「4千萬」的合約。
對於自由市場如此熱絡，蔡其昌表示：「就是我這幾年一直在講的，要把餅做大，球團為什麼花錢去搶人？就是因為餅變大，這四位都把平均薪資往上拉，後面就會被影響，而且跟上去，選手的條件才會更好。」
「各球團為什麼要把團隊薪資往上調？因為知道收入面會增加，明年大家一定會預估餅更大。」談到陳子豪的合約狀況，他笑說：「我沒有去管細節，市場可以流通可以競爭，對球員就是好事，也不反對大家去報價去搶人，相信球團都會量力而為。」
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根據球評王翊亘說法，陳子豪挑戰史上首次6年複數年合約，有機會實拿總額超過6000萬；而詹子賢目前主要也有台鋼和兄弟在爭，屆時可能2選1，有要破4千萬總額應該也有機會，那麼今年可能就有機會有5張破「4千萬」的合約。
對於自由市場如此熱絡，蔡其昌表示：「就是我這幾年一直在講的，要把餅做大，球團為什麼花錢去搶人？就是因為餅變大，這四位都把平均薪資往上拉，後面就會被影響，而且跟上去，選手的條件才會更好。」
「各球團為什麼要把團隊薪資往上調？因為知道收入面會增加，明年大家一定會預估餅更大。」談到陳子豪的合約狀況，他笑說：「我沒有去管細節，市場可以流通可以競爭，對球員就是好事，也不反對大家去報價去搶人，相信球團都會量力而為。」