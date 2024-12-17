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前NBA球員 Nick Young過去曾爆料，已逝湖人傳奇Kobe Bryant和林書豪不合關係，近日又重提往事，他透露10年前，某次湖人隊內訓練，Kobe瘋狂針對林書豪，讓林書豪大受打擊，還直接在更衣室裡哭了。Young近日在「Gil's Arena」節目上聊起效力湖人的往事，事情發生在2014年12月11日一次湖人隊內訓練，Kobe以猛烈的言語攻擊了隊友們，Young說，「說實話，那次主要是針對林書豪。很多人不知道，林書豪當天在更衣室裡哭了。他情緒很激動。」Young還補充說，Kobe也看到林書豪哭了，但並未理會，而林書豪對他說，「他（Kobe）不會聽我說話，兄弟，如果我們不能互相交談，這是怎樣的一個團隊。」Young則要林書豪嗆回去，「你要為了你自己站出來。」但林書豪不想這麼做，反而想理性溝通，只不過Kobe從來不是為了交朋友才打球的，他唯一的目標就是贏球，若他認為你無法幫助他達成目標，他就會毫不留情地嘲諷你，而林書豪變深刻體會到了這一點。美國媒體《fadeawayworld》翻出10年前的影片，Kobe在練習中狂對林書豪噴垃圾話，「這傢伙根本沒能耐，什麼都不是」、「來啊，投啊，這傢伙連出手都不敢。」之後林書豪一次失誤讓情勢變得更糟，「這傢伙根本睡著了」、「難怪我們輸了24場比賽。真軟弱！」