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民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案及政治獻金案，北檢偵辦已經在收尾階段，根據《鏡週刊》報導，柯文哲收到沈慶京第一筆賄款後食髓知味，決定執行「屯田計畫」，成立「眾城公司」，形同民眾黨版的黨營事業，目標狠撈20億；對此，資深媒體人鍾年晃痛批，柯文哲書沒讀透，「很糟糕」。鍾年晃今（17）日在政論節目《前進新台灣》表示，全世界有黨營事業的政黨，除了國民黨、中國共產黨、早期的東澤共產黨外，現在幾乎已經沒有了，「柯文哲真的讀書沒有讀透，他以為政黨開一家公司就叫黨營事業，他完全不知道黨營事業，有它的時代背景，必須在黨國體制，才有可能有黨營事業。」主持人王偊菁表示，民眾黨滿厲害的，國民黨成立了一百年，才出現黨營事業，柯文哲花4年就建造起來了；鍾年晃表示，「有黨營事業又怎樣？ 還不是在野12年」； 鍾認為，柯文哲建造黨營事業不是為了選總統，而是為了撈更多錢，「柯文哲很愛錢，這我講過很多次，柯文哲是一個非常愛錢的人，但是所謂君子愛財取之有道，你自己如果真的有本事，創業當個企業家賺很多錢，我會說你很棒！問題是，你不能假從政之名行斂財之實。』