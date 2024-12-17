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銀行受限不動產放款天條，即銀行法第72條之2限制，房貸接近滿水位，傳出銀行不得不持續「搶錢」，以較高利率吸收存款，以增加不動產放款水位。對此，金管會今（17）日表示，若符合銀行內外部流動性及風險控管規範之下，這屬於銀行自主經營的範疇，但以短期負債籌措資金，支應業務發展，要注意流動性相關風險控管。金管會銀行局表示，銀行主要業務就是吸收大眾存款，提供資金中介。為持續業務動能，部分銀行依業務規模及資產負債結構等因素考量，給存款戶較優惠的利率條件，若在符合銀行內外部流動性及風險控管規範之下，這是銀行自主經營的範疇。此外，經銀行了解，本國銀行存款總餘額在今（2024）年1至11月之間，月增只微幅成長0.17%至1.1%，看起來差異不大。不過，銀行局提醒，銀行若以短期負債籌措資金，支應業務發展，要注意流動性相關風險控管，金管會也就銀行短期性流動性情形，有訂流動性覆蓋比率，也就是LCR相關規範，今年以來本國銀行整體LCR都超過120%，各別銀行也都高於法定最低標準，即100%，整體銀行流動性尚屬充裕。