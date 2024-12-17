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▲人體在寒冷環境下，基礎代謝率會略為提升，因此如果在冬天維持原本的飲食和運動，對於減少體重會有幫助，但若食慾失控，反而讓減肥成效大打折扣。(圖／shutterstock）

▲冬天吃鍋建議選擇較清淡的湯頭，食材上的選擇以原型食物為主，減少高熱量食物攝取，避免讓冬天的代謝優勢被抵銷。（圖／記者葉盛耀攝）

「亞洲統神」張嘉航與網紅「蹦闆」呂育銓的「拳上2024」比賽即將在本週六（21日）開打。統神今年8月，為了比賽積極瘦身、訓練，在賽前體重從130公斤瘦到剩99公斤，4個月期間甩肉30公斤讓不少網友相當驚訝。但禾馨醫療新陳代謝科黃峻偉醫師認為瘦太快的副作用多，最明顯的就是「溜溜球效應」造成復胖，此外，醫師認為冬天擁有代謝優勢，會是減肥的好時機，但應該「循序漸進」，每週減少0.5~1公斤會是最理想的減重目標。知名實況主統神為了即將登場的拳擊比賽，在4個月內瘦身30公斤，引發外界熱議。禾馨醫療新陳代謝科黃峻偉醫師認為，像統神這樣短時間內快速瘦下來，若無法建立良好的生活習慣，很容易出現「溜溜球效應」，造成體重反彈甚至增加脂肪比例。此外，急速減重也可能引發掉髮、皮膚乾燥、肝腎功能損害等健康問題。建議減重應以每週減0.5～1公斤為目標，建立能長期執行的飲食與運動習慣，才能真正健康瘦下來，並維持理想體態。黃峻偉醫師提醒，健康的減重方式應該是「循序漸進」，人體在寒冷環境下，基礎代謝率會略為提升，因此如果在冬天維持原本的飲食和運動，對於減少體重會有幫助，但若食慾失控，反而讓減肥成效大打折扣。醫師解釋，冬天人體的「棕色脂肪細胞」會幫助燃燒熱量，使基礎代謝率提高，如果冬天運動反而能發揮更佳的效果，加速熱量消耗。但關鍵就在於如何控制冬天難以控制的食慾。減重成功的核心在於熱量管理，醫師強調「飲食控制佔七成，運動僅佔三成。」舉例來說，一碗白飯熱量約300大卡，而一小時運動所消耗的熱量也差不多300大卡，因此少吃高熱量食物的效果，遠勝於單靠運動。但減肥應該要循序漸進，避免極端飲食法，也不需完全切斷原本的飲食習慣，像是原本高糖、高油脂等NG食物，不用一下就全拿掉，可用減少次數或是降低比例來取代。而原本不運動的人，也能提早一站下車後步行到目的地，不搭電梯改走樓梯等讓運動自然融入生活的方式。冬天聚餐最常吃鍋，如果是吃火鍋，湯底選清淡的昆布鍋、蔬菜鍋，避免濃郁或油膩湯底，同時也要減少攝取火鍋料等加工食品，以原型食材如蔬菜、瘦肉、海鮮為優先；甜點的部分完全不吃，可能也會讓自己不開心，但可以減少進食量；飲品部分，熱可可、含糖奶茶等高熱量飲品，喝起來幸福感十足，但卻容易讓冬天的代謝優勢「抵銷」建議可以淺嚐即止。