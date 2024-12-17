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國際航空情報公司OAG今（17）日發布一份「2024全球最繁忙航線」報告，結果顯示，由香港（HKG）到台北（TPE）的航線，客運量678萬高居全球第一，全球十大繁忙航線中，有七條來自亞洲。根據CNBC報導，香港到台北的航線是自2019年以來首度回到第一的位置，儘管座位容量仍比疫情前水準低 15%，但該航線再次位居榜首。報告也指出，全球 10 條最繁忙的國際航線中，有 7 條位於亞太地區，但其中許多航線的仍未恢復到 2019 年的水準；另一方面，中東航線在近年來急遽成長，兩條入榜的中東航線，運量與2019年相比高出62%。韓國仁川至日本東京成田則排在第三，OAG首席分析師格蘭特（John Grant）指出，「首先，由於中國國際市場仍在緩慢復甦，航空公司不得不將飛機分配到其他市場。日本目前是一個非常受歡迎的目的地，」他說。 「最重要的是......一些新的航空公司已經進入市場，包括東方之星和日本航空等航空公司。最後……羽田機場實際上已經滿員，因此新的運力不得不轉移到成田機場。OAG首席分析師格蘭特（John Grant）表示，有幾個因素可以解釋這一點：「首先，隨著中國國際市場仍在緩慢復甦，航空公司不得不將飛機分配到其他市場，而日本目前是一個非常受歡迎的目的地。此外，包括易斯達航空（Eastar）和日本航空（Air Japan）在內的一些新航空公司進入市場，羽田機場實際上已經飽和，因此新增的航班不得不轉移到成田機場。」紐約甘迺迪機場至倫敦希斯洛機場是前十名中唯一抵達北美和歐洲的航線。OAG報告指出，去年該航線的座位容量增加了 3%，達到 400 萬個座位。來自拉丁美洲的航班並未進入前 10 名，OAG提到，該地區最繁忙的國際航線是連接佛羅裡達州奧蘭多和波多黎各聖胡安的航線，擁有 230 萬個座位。1. 香港－台北：678萬2. 埃及開羅－沙烏地阿拉伯吉達：547萬3. 南韓首爾仁川－日本東京成田：541萬4. 吉隆坡－新加坡：538萬5. 南韓首爾仁川－日本大阪：498萬6. 杜拜－沙烏地阿拉伯利雅德：431萬7. 泰國曼谷－香港：420萬8. 印尼亞加達－新加坡：407萬9. 泰國曼谷－新加坡：403萬10. 美國紐約甘迺迪機場－英國倫敦希斯洛機場：401萬