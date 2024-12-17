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旅日小將孫易磊今(17)日代表母球團日本火腿鬥士，參加母校東園國小棒球交流活動，被問及明年球季有同為台灣強投的古林睿煬並肩作戰時，孫易磊表示，因為古林睿煬可能開季就會在一軍名單，兩人不知遇不遇得上，但之後有機會一定會跟「賢拜」交流。11月下旬，日本火腿鬥士祭出一紙3+1（第4年為雙方選擇權）、首年年薪達6000萬日圓（約合新台幣1267萬元）合約，延攬24歲台灣強投古林睿煬，強化先發投手輪值深度，同時孫易磊也在日前與日本火腿鬥士完成續約，將持續在二軍鍛鍊，明年球季有望升格到支配下。新球季將確定與同樣來自台灣的強投，一起為日職球隊效力，稍早受訪時孫易磊也提到對「賢拜」的印象。被問到對古林睿煬的印象時，孫易磊直言：