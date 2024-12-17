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AI浪潮席捲全球，如今市場卻開始擔憂相關股價明年盛況將不復以往。對此，專家表示，半導體和AI相關產業依舊為明年台股的投資主軸，其中，輝達GB200、GB300，以及AI晶片平台Rubin等出貨情形，將挹注相關供應鏈表現；而受惠於AI驅動，包括矽光子、CoWoS、ASIC等熱門概念族群熱度將持續。全球總體環境來看，明年經濟表現不會比今年差，過去疫情緊縮、供應鏈不順等狀況，皆已回到正常軌道，預期貿易量將因此提升。聯準會預估美國明年經濟成長率約達2%，通膨率估2.1%，失業率也約在4%左右；台灣今年GDP則維持3至4%水準，明年「保3」機率高。總體經濟概況不錯，助力明年股市看好。AI自去年到今年為支撐台股表現的核心族群，明年盛況還在嗎？PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉分析，今年為AI元年，既然才剛元年，也就不會這麼快消失，因此他認為次產業必然會有輪動情性，但環繞著AI、半導體主題的概念不變，仍會延續在明年的投資市場中。特別是對美國而言，保持在半導體領先性具有重大戰略意義，台灣科技領域與美國是合作關係，因此台灣電子業仍有機會隨著AI和高速運算需求而增長，並藉由半導體產業的技術升級帶動相關產業供應鏈持續受益，特別是晶圓代工、高速運算和生成式AI相關個股。郭明玉進一步指出，隨著資金回流美國投資，基礎建設升級將伴隨而至，預期智慧電網建置、大型機械、自動化、機器人相關非電產業料將受惠；另一方面看好金融監理鬆綁，貨幣政策傾向寬鬆可望有利金融業。不過，她也提醒，雖然美國通膨已有所緩和，但明年經濟數據觀察指標首重還是通膨走勢，回顧過去通膨僵固性導致聯準會對於降息循環的啟動琢磨再三，川普明年若因為加高關稅，再度引發通膨上揚的預期，將牽動聯準會降息的幅度與步調，隨著貨幣政策的變化也增添利率的不確定性。針對2025年科技股成長題材，PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜表示，從全球AI伺服器銷售數據可以看出整體產業趨勢的成長軌跡，根據Trandforce估計，2024年AI伺服器銷售台數約168萬台，到了2025年銷售台數將大增至215萬台，年增幅達28%之多，此外，從四大美國雲端龍頭業者的資本支出也可看出其成長性，2025年的整體資本支出總額年增25%，也讓台股明年投資預期仍圍繞在AI題材。他分析，全球AI龍頭輝達的GB200已於12月開始小量出貨，GB300則預計2025年下半年出貨，而輝達下世代AI晶片平台「Rubin」的HBM4記憶體也提前公開，代表輝達新一世代AI晶片將加速問世，由於Rubin平台所打造的AI晶片功能更勝一籌，有利於相關伺服器機櫃售價再提升，對於相關供應鏈不啻為一大挹注。廖炳焜指出，受惠於AI驅動，包括矽光子、CoWoS、ASIC等熱門概念族群熱度將持續，目前市場對於矽光子的2025年成長預估皆超過25%，而高效能運算（HPC）和AI需求帶動下，包括CoWoS在內的先進封裝市場未來5年將保持兩位數的年複合增長率，預計到2028年市場規模將超過百億美元，對於相關供應鏈都將是利多支撐。