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衛福部疾病管制署今（17）日表示，本流感季自今(2024)年10月1日起截至12月16日累計327例流感併發重症病例，年齡層以65歲以上長者為多(占59%)，另死亡病例累積69例，死亡數為近十個流感季最高；確定病例及死亡病例均有9成以上未接種本季流感疫苗。疾管署說明，國內上週(12/10-12/16)新增10例新冠併發重症本土病例，與前一週(12/3-12/9)13例相當，自今年9月1日起截至12月16日，新冠併發重症本土病例累計398例，其中87例死亡，均以65歲以上長者及具慢性病史者為多，其中自10月1日起通報之確定及死亡病例未接種JN.1疫苗者均達98%以上。疾管署統計，截至12月16日止，公費流感疫苗接種數約562.6萬人次（疫苗使用率約85.4%），低於去年同期（617.3萬人次），另全國65歲以上長者流感疫苗接種率為43.3%，學齡前幼兒則為60.7%，皆尚未達接種目標，呼籲符合公費流感疫苗資格民眾儘速前往接種。另新冠疫苗截至12月16日止已累計接種166.6萬人次，為去年同期(64.3萬)約2.6倍。目前用於滿6個月至11歲幼童接種的多劑型新冠疫苗僅餘約6.1萬劑，因數量有限，將會優先提供校園集中接種使用，以降低校園群聚風險，並陸續使用至各縣市多劑型疫苗庫存用罄為止，如家長欲攜帶幼兒接種新冠疫苗前，請先依各縣市公布之合約院所洽詢疫苗供應情形，再行前往接種。疾管署指出，全球流感疫情部分，北半球整體流感活動度開始上升，其中亞洲、歐洲以H1N1為主流，美洲H1N1及H3共同流行，非洲則以H3為大宗且無明顯上升趨勢，而南半球整體疫情下降。另全球近期COVID-19陽性率略升，其中歐洲及非洲呈上升趨勢，東南亞及東地中海區上下波動，美洲區及西太平洋區下降，鄰近國家日本近期病例數上升，全球新冠病毒變異株以KP.3.1.1及XEC為主流變異株，其中XEC變異株占比快速上升，惟WHO評估該變異株對整體風險為低，現有JN.1或KP.2疫苗可提供保護。疾管署提醒，目前仍為流感等呼吸道疾病好發季節，請民眾務必落實勤洗手、戴口罩及生病在家休息等，出現發燒、咳嗽等類流感症狀，應留意是否出現呼吸困難、急促、發紺（缺氧）等危險徵兆，請佩戴口罩儘速就醫。