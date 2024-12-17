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▲民眾黨主席柯文哲的妻子陳佩琪貼出兩人結婚照，傾訴思夫心情。（圖／陳佩琪臉書，2024.12.15）

民眾黨主席柯文哲涉京華城案遭羈押禁見，柯妻陳佩琪15日在臉書貼出3張包含結婚照的夫妻合影，傾訴「很想你」，並要柯文哲「永遠記得互望的笑容」；對此，資深媒體人王時齊表示，陳的舉動都還是政治動作，民眾黨1大特色就是跟館長一樣，眼中沒有理性只有政治，只要不合意的，都是政治迫害。王時齊16日在《新台灣加油》表示，陳佩琪發的每一張「愛的凝視」照中，都有柯文哲，主要目的是凝聚小草，所以都還是在做政治動作，如果柯文哲被起訴，陳最後也只有1招，跟館長一樣，就是喊政治迫害、綠色獨裁。王時齊指出，除了政治，政治獻金的那些金流不明、有沒有侵占、有沒有背信這些東西，民眾黨都不會認真討論，「所以我覺得民眾黨的一大特色就是，『我沒有要理性跟你討論事情 ，我眼中只有政治，所以只要是不合我意的，通通都叫做政治迫害』，這是他們唯一的一招，也是他們唯一會的那一招。」