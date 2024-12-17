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▲Airpods耳機功能多元，雖然體積小容易遺失，但也有著追蹤功能。(圖／記者周淑萍攝)

對於許多蘋果用戶而言，Airpods耳機已經是日常不可缺少的通勤、工作利器，就算路上不小心弄丟了，也能靠追蹤定位功能找回遺失的耳機。不過近期就有櫻花妹接受日本綜藝節目訪問時，透露自己在日本弄丟的AirPods Pro耳機，追蹤定位卻在台灣，完整受訪內容曝光也讓一票台灣網友直呼「很丟臉！」日文教學粉專「Nao老師・鬧日語」近期分享日本知名綜藝節目《月曜夜未央》的片段，節目組在街頭調查「最近有買到什麼好東西？」其中一位日本女性就拿出了自己剛買的AirPods Max。這位女子隨後解釋，因為自己先前使用的了，結果使用iPhone的尋找功能，發現隨後女子也向節目組展示畫面，發現遺失的AirPods Pro真的還在台灣的南部地區，她更加碼透露，「之前台灣發生地震時，我還很擔心，不知道拿著我的AirPods Pro的人是否安全，結果看到他若無其事地在高爾夫球場玩」，也表示未來到台灣玩，一定要把這個耳機拿回來。然而這段尷尬的受訪片段曝光後，卻讓不少台灣網友直呼丟臉「是不知道AirPods有定位功能嗎？拿回台灣也太扯」、「在日本撿到的東西，不送當地警察局還帶回台灣是怎樣」、「這樣根本是變相偷竊了吧」。