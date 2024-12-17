12強奪冠電影有望打破台灣棒球電影魔咒？威剛董事長陳立白，宣布將以12強賽台灣的奇幻歷程為劇本藍圖，籌拍電影《冠軍之路Team Taiwan》，將冠軍隊的棒球故事分享到全世界。檢視台灣歷年影史，棒球電影票房往往不如預期，即便是最賣座的《KANO》締造高達3億票房，卻未能回本，而在足以媲美電影情節的奪冠劇情加持下，也讓人期待《冠軍之路》能否可以打破魔咒。
棒球電影票房難題 叫好不叫座是通病
棒球在台灣發展深遠，幾乎可以說是台灣的國球，儘管發展歷程中，數度受到假球案的擊潰，但台灣職棒仍能堅持撐過谷底，便足以展現台灣人對於棒球這項運動的熱愛程度之深。棒球場上的故事登上大螢幕，並不是沒有先例，過去像是描述紅葉少棒隊的電影《紅葉小巨人》，或是近年的王建民紀錄片《後勁：王建民》。
而說到最熱門的棒球電影，就不得提到由馬志翔擔任導演的《KANO》，講述了1931年日治時代下的嘉農棒球隊。儘管從外界收穫大量好評，並締造新台幣3億元票房，但《KANO》卻難以打平成本，也顯現台灣棒球電影一直以來的通病「叫好不叫座」。
雖然面臨票房魔咒的挑戰，但12強賽奪冠路上，中華隊力抗外界不看好，一路從預賽、超級循環賽突破到冠軍戰，最終爆冷擊敗國際賽大魔王日本隊，堪稱夢幻的故事情節，倘若能盡力還原，或許在影壇也同樣有望寫出歷史新頁。
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棒球在台灣發展深遠，幾乎可以說是台灣的國球，儘管發展歷程中，數度受到假球案的擊潰，但台灣職棒仍能堅持撐過谷底，便足以展現台灣人對於棒球這項運動的熱愛程度之深。棒球場上的故事登上大螢幕，並不是沒有先例，過去像是描述紅葉少棒隊的電影《紅葉小巨人》，或是近年的王建民紀錄片《後勁：王建民》。
而說到最熱門的棒球電影，就不得提到由馬志翔擔任導演的《KANO》，講述了1931年日治時代下的嘉農棒球隊。儘管從外界收穫大量好評，並締造新台幣3億元票房，但《KANO》卻難以打平成本，也顯現台灣棒球電影一直以來的通病「叫好不叫座」。
雖然面臨票房魔咒的挑戰，但12強賽奪冠路上，中華隊力抗外界不看好，一路從預賽、超級循環賽突破到冠軍戰，最終爆冷擊敗國際賽大魔王日本隊，堪稱夢幻的故事情節，倘若能盡力還原，或許在影壇也同樣有望寫出歷史新頁。
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