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▲中華隊在世界棒球12強金牌戰打敗強敵日本隊，創下歷史拿下台灣成棒國際賽第一面金牌，如今將要拍成電影《冠軍之路》，威剛科技董事長陳立白認為紀錄片和電影一樣重要。（圖／記者吳翊緁攝）

▲中華隊在世界棒球12強金牌戰打敗強敵日本隊，創下歷史拿下台灣成棒國際賽第一面金牌，如今將要拍成電影《冠軍之路》。（圖／記者吳翊緁攝）

12強奪冠電影有望打破台灣棒球電影魔咒？威剛董事長陳立白，宣布將以12強賽台灣的奇幻歷程為劇本藍圖，籌拍電影《冠軍之路Team Taiwan》，將冠軍隊的棒球故事分享到全世界。棒球在台灣發展深遠，幾乎可以說是台灣的國球，儘管發展歷程中，數度受到假球案的擊潰，但台灣職棒仍能堅持撐過谷底，便足以展現台灣人對於棒球這項運動的熱愛程度之深。而說到最熱門的棒球電影，就不得提到由馬志翔擔任導演的《KANO》，講述了1931年日治時代下的嘉農棒球隊。