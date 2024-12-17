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民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案及政治獻金案，北檢偵辦已經在收尾階段，根據《鏡週刊》報導，柯文哲收到沈慶京第一筆賄款後食髓知味，決定執行「屯田計畫」，開設眾城公司，目標狠撈20億元；對此，政治評論員張禹宣轟民眾黨是犯罪集團，所有人都有涉案，「沒有任何一個人是無辜的」。為了要了解眾望基金會、木可公司及競選金流等，檢調今日共傳喚了包含民眾黨立法院黨團主任陳智菡、民眾黨副秘書長許甫、「學姐」黃瀞瑩和民眾黨發言人吳怡萱等6人。張禹宣今（17）日在YouTube直播《禹宣同行》中表示，「我一直在強調一個概念，我說柯文哲是KK園區，你們都覺得我在講笑話，他真的是一個犯罪集團，民眾黨沒有任何一個人是無辜的，所有人都有涉案」；張認為，這才能解釋了為什麼到現在為止，陳智菡、許甫、邊元萱（吳怡萱）這些人始終不離不棄，違背常識、違背人倫、違背天理，因為他們在屯田計畫中扮演角色，通通都有關聯性。張禹宣指出，這也解釋了為什麼今天，檢方在鞏固柯文哲證據之後，開始約談陳智菡、許甫、吳怡萱、黃瀞瑩等人，「理由很簡單，他們通通都有關係」。