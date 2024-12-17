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台股晉升全球前10大市值股市，專家表示，明年走勢有望逐季走揚，市值成長也備受期待，不過連續數年由權值股領軍的狀況可能會有所轉變，中小型股有望當道，且除了科技股之外，製藥、重電、軍工、汽車零組件、半導體級特化、紡織製鞋、重電等皆是值得留意的題材。受惠美中貿易角力、台商資金回流、ETF熱潮以及AI大趨勢，台股市值持續攀升，2024年正式晉升全球第10大市值的股市，保德信投資預期，台股將隨著2025年台灣經濟成長展望逐季攀升，市值成長也值得期待。今年以來，外資賣超台股約6700億元，但加權指數卻不斷創新高，此現象反映出外資對台股的動向主要是受到權重配置影響，而非看壞台股。PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜表示，國內資金充裕，包括自中國回流的台商及投資資金、近年台灣的超額儲蓄持續增加，根據主計處8月預估，2024年估計超過4兆元，2025年將達4.2兆元之多，續創歷史新高，而台股ETF擁高達2.6兆元的規模，也是龐大的內資力量。此外，台股已連續數年由權值股領軍，PGIM保德信中小型股基金經理人杜欣霈認為，此狀況在明年可能轉變，首先是見到第四季起不少中小型股已率先創高，預期中小型股有望在AI新一代晶片的挹注之下，相關零組件廠商能首要受惠，且由於中小型股的獲利外溢效應往往較大型股延遲，在台股企業獲利成長趨勢不變的環境下，中小型股將能受惠外溢效果帶動獲利成長加速。除了科技股之外，政策題材相關的製藥、重電、軍工在明年仍有望持續表現，而汽車零組件、半導體級特化、紡織製鞋、重電等也值得留意。不過，由於明年存在政策變數，杜欣霈表示，2025年佈局台股時須考量產業潛在關稅衝擊及轉嫁能力，例如產品銷往美國市場比重較低、企業營益率較高的企業，即使受到關稅議題影響也較輕微，而企業的成本轉嫁能力，也宜納入考量因子之一，市場必須再度學習應對川普的各種不按牌理出牌的言論。