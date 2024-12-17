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基隆協和燃油電廠改建、第四天然氣接收站紛爭多年，台電將於明年1月再闖環評。但民團、國民黨及民眾黨今（17）日出聲批評，更稱天然氣儲槽恐成為解放軍攻擊目標。台電則請專家釋疑，依液化天然氣低溫特性，迄今全世界也未曾有類似爆炸的事故發生。台灣北東電網面臨供電瓶頸，電網融通能力也有其上限，2025年用電需求預估將成長至600萬瓩，但隨著區域內機組陸續除役，未來僅剩花蓮的和平電廠130萬瓩，屆時供需缺口恐達470萬瓩。因此，台電多年強調，協和電廠從高排放的燃油發電改為燃氣發電，不僅僅更加環保，發電量也可達到260萬瓩，補足東北電網電力缺口。然而，守護外木山行動小組今日召開記者會批評，台電下個月闖關第4接收站環評，但環評會卻沒有針對碳排、環境、對基隆港營運衝擊等進行完整討論、評估。國民黨立委黃仁會中更提到，液態天然氣儲槽與基隆港的新威海營區距離僅1.4公里，若進入戰時狀態，四接靠近海軍第131艦隊的母港，非常容易成為解放軍的目標，屆時國軍不僅要防衛軍港，還要分散力量防護四接。對此，台電邀請各類專家出來釋疑，強調協和更新計劃不論是儲槽安全。台電表示，LNG天然氣儲存槽其防護設計十分嚴謹，且液化天然氣具有極低溫（零下162度）、不易燃燒的物理特性，迄今全世界也未曾有類似爆炸的事故發生；據國際研究分析結論，儲氣槽以爆裂物攻擊瞬間並不會產生爆炸，故以戰略或恐攻而言並不是最佳目標。化工專家雲科大環安系教授徐啟銘，以科學論證儲槽爆炸的困難度表示，儲槽存放的液化天然氣是-162℃的液體，變成氣體需要很高的熱源，且變成氣體要燃燒的濃度需維持在5%~15%，在沒有有效火源的狀況下，發生爆炸的機率近乎為零。他補充，況且目前規劃儲槽位置與鄰近地區中間隔了一座山，恰好是保護民宅的最佳天然屏障，所以不可能會傷害到居民與基隆港區。國內水工權威海洋大學教授翁文凱表示，協和填地東移後對基隆港的影響，有些是很好的，包含東防波堤延伸、西海堤擴建，就像是一座門，可減少港外海流進入港內的干擾，對基隆港是有好處的。至於目前外界爭議較多的點在於，拆除西防波堤是否會影響船舶運行安全，翁文凱說，其實西防波堤拆除後，北向及北北東波向影響會比較小，只有北北西波向時在西碎波堤波高增加1米多，但那裡不可能停船，而且全年發生機率僅佔0.7%，等於每年只有1到2天。基隆港從事引水工作的基隆港引水人辦公室前主任吳雲斌認為，將基隆港原本的西防波堤拆除後，整個航道堤口的寬度將從原先275公尺增加到470公尺，對於基隆港大船的進出更安全，此舉也同時提升了LNG船靠泊的安全性，引水人經過多次的模擬演練，LNG船進港、停船、靠泊，並未發生過什麼問題。