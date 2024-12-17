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民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案及政治獻金案，北檢偵辦已經在收尾階段，根據《鏡週刊》報導，柯文哲收到沈慶京第一筆賄款後食髓知味，決定執行「屯田計畫」，成立「眾城公司」，形同民眾黨版的黨營事業，目標狠撈20億；對此，財經專家徐嶔煌表示，柯文哲認為時任藍營大掌櫃的劉泰英呼風喚雨，想搞黨營事業也很合理。徐嶔煌今日在《台灣向前行》節目中表示，提「屯田計劃」此想法的人正是柯文哲本人，柯文哲認為以前國民黨黨營事業搞得轟轟烈烈，當時大掌櫃劉泰英呼風喚雨，所以柯文哲想搞黨營事業也很合理。徐嶔煌表示，柯文哲手上有一個單位，叫台北市政府產發局，台北市政府產發局每年都要表揚台北市的新創事業，柯發現新創事業前期可能投一點小錢，後面等這家公司賺大錢了，可能就變成一兩億，前期扶他小錢，等他長大後回饋的是大錢，柯文哲才會對類似像創投的公司、黨營事業非常有興趣。