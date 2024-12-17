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▲林智妍在劇中慘被毒打，還屢次被誣陷和大小姐的未婚夫偷情。（圖／IG limjjy2）

▲秋英宇在《玉氏夫人傳》中一人分飾兩角。（圖／IG cu.young）

▲秋英宇在劇中除了是說書人千承輝外，同時也出演軍官成允謙。（圖／IG cu.young）

近期韓國古裝劇《玉氏夫人傳》掀起話題，不僅找來曾在《黑暗榮耀》中飾演惡女「朴涎鎮」的林智妍出演，還有因《學校2021》而爆紅的秋英宇，超高顏值的主要演員也讓該劇才剛推出就備受討論；而這也是林智妍睽違8年再度回歸古裝劇，將在劇中飾演出身奴婢世家的平民，更因為低階的身分而慘被亂棍毒打，還因為被誣陷和人夫偷情，因此被強迫獻身。林智妍在2014憑藉著電影《人間中毒》打開知名度，更是在2023年於《黑暗榮耀》中出演霸凌者，而再度爆紅，如今翻紅後睽違8年回歸古裝劇，也讓她的人氣水漲船高。林智妍在劇中飾演1名奴婢世家的女奴「九德」，和家人服侍同一戶人家，但卻對他們十分不客氣，不僅誣陷她九德與大小姐的未婚夫偷情，更用亂棍將她打到重傷，甚至強迫她獻身。飽受折磨的九德因為無法忍受而選擇逃亡，沒想到卻在陰錯陽差下冒用了千金大小姐「玉泰英」的身分，便開始全新的生活，也利用這樣的身分實現階級反轉，成功逆襲了自己的人生，更在這過程中和成允謙（秋英宇飾）展開一段奇幻戀愛。而秋英宇在該劇中一人分飾兩角，飾演貴族公子的「千承輝」，同時也是一位優雅的說書人，在九德還是女奴時就對她一見鐘情，即便發現她假冒身分後也選擇默不作聲，不過卻遭到九德的無情拒絕。至於秋英宇在劇中的另一個身分則是軍官「成允謙」，性格相當鋒利沉穩，也讓九德面對這和千承輝有著一張一模一樣的臉孔，卻有著不同個性的追求者，開始有了不一樣的感覺。