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快艇今天在主場靠著「大鬍子」James Harden狂砍41分，率隊以144：107擊敗爵士，大勝37分也創本季聯盟最大分差，Harden續寫個人紀錄的同時，也信心喊話，已經準備好迎接Kawhi Leonard歸隊，而快艇教頭Tyronn Lue也在賽後透露好消息。Harden今天首節轟下24分，成為快艇隊史單節第2高紀錄，全場砍進7顆三分球，繳出41分8助攻，據統計這是Harden第69次單場至少砍進5顆三分球、進帳40分，為NBA歷史最多，更勝勇士居次的Stephen Curry（67場）。賽後，Harden談起和Leonard日前終於回歸球隊訓練，他開心表示，隊友正一步一步重返賽場，大家已經準備好迎接Leonard的回歸了。Leonard今年一月和快艇簽下3年1.52億美元（約49.8億台幣）合約，但今年五月膝蓋動刀，至今一場都還不能打，上週終於傳出回歸球隊訓練。今天Lue更新Leonard的傷情，表示他復原進展順利，但仍未進行有身體接觸的訓練，不過參與許多戰術跑位和防守訓練，目前還不確定是否會隨隊參加接下來的一週的3場客場之旅。這次更新看似不大，但這是Lue第一次未完全否定Leonard隨隊出征的可能性。這也代表Leonard的復出已經指日可待了。