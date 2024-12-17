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▲《黑修女們》是宋慧喬、全余贇第一部合作的電影。（圖／movie_n_NEW X）

▲全余贇（左）大聲告白宋慧喬，沒想到讓宋慧喬爆笑好尷尬。（圖／통통컬처 YouTube）

▲▼宋慧喬、全余贇（上）合作的《黑修女們》也會在台灣上映，日期待公布。（圖／movie_n_NEW X）

宋慧喬、全余贇（又譯：全汝彬）主演電影《黑修女們》即將在1月24日南韓上映，2位女主角、李陣郁、文佑鎮以及導演權赫宰出席製作發布會，全余贇顫抖的說，從小就對宋慧喬憧憬，她似乎察覺說錯話、話說一半停頓，宋慧喬就說：「把那句話（小時候）拿掉....」讓人發現43歲的宋慧喬「小小地雷」，全場笑翻。《黑修女們》是宋慧喬、全余贇首次合作主演的電影，為2015年《黑祭司》的續作，劇情講述大家為了拯救一位被強大惡鬼附身的少年，修女們挺身而出並違抗禁忌儀式的故事，宋慧喬在片中飾演「尤妮婭修女」，全余贇則為「米卡埃拉修女」。除了宋慧喬、全余贇等雙女主角，李陣郁、許峻豪、文佑鎮等男演員也有參演。電影發布會上，主持人問宋慧喬合作全余贇的感想，她表示：「我一直很想和余贇一起合作一次作品，和我關係很好的演員朋友們，其實也都認識余贇，所以我就常聽到很多關於她的事情，而且都是非常好的評價。實際在現場見面並一起演戲後，發現她比我聽到的還要更好，雖然余贇說我在現場給了她力量，但對我來說，余贇才是在現場給我真正力量的人，她就是『我的救世主』。」宋慧喬還提到「尤妮婭」沒有「米卡埃拉」的話，自己一個人什麼事都做不了，給予全余贇很高的評價。全余贇聽到前輩的讚美，先是結巴的說：「我還在學生時期…宋慧喬從小就是我憧憬的女神。」秒被宋慧喬打斷：「不要說那種話！把那句話（小時候）拿掉....」她隨後道歉，再次真摯發言：「您真的是我憧憬的女神，是我非常想學習、一定要見到的前輩。在《青龍系列大獎》上，當您因為《黑暗榮耀》獲得大賞時，作為一名被您的演技深深感動的觀眾，也作為一名後輩演員，我真的很想上前打個招呼，甚至在後台等著，只為了能和前輩對上眼、打聲招呼。就是這樣一份對前輩的愛戴和憧憬，一直默默的在我心中變得越來越大，所以這次能夠和前輩見面，真的讓我非常開心。在片場出現『我的尤妮婭』這樣的台詞，是因為在我的人生中，有幾位非常珍貴的朋友，我會用『我的什麼什麼』這樣充滿感情的稱號去稱呼他們。而這次在《黑修女們》的現場，宋慧喬前輩的存在就像一盞溫暖的燈塔，所有人一定都會認同，她是一位堅定的站在那裡，用她那靜謐的魅力、溫柔、安靜的領袖氣質，包容著我們所有人，所以我稱她為『我的尤妮婭』，這句話是那麼自然的從心裡說出口的，我也相信觀看《黑修女們》的觀眾們，當電影最後的片尾字幕升起時，也會不由自主的說出『我的尤妮婭』的！」沒想到全余贇的評價，遠遠高於宋慧喬自己看待全余贇的感想，宋慧喬害羞並謙虛的點頭跟全余贇致意。宋慧喬跟全余贇都是在去年（2023）11月收到《黑修女們》邀約，李陣郁則是今年2月接獲提案，所以該片今年2月16日才確定主要陣容，並在22日正式開拍，拍攝3個月後於5月25日殺青，定檔2025年1月24日在南韓上映，台灣由「車庫娛樂」發行，上映日待公布。原 作：2015年韓國電影《黑祭司》續作類 型：靈異、懸疑導 演：權赫宰編 劇：權赫宰語 言：韓文片 長：待公布主 演：宋慧喬（飾演：尤妮婭修女）全余贇（飾演：米卡埃拉修女）李陣郁（飾演：保羅神父）許峻豪（飾演：安德烈神父）文佑鎮（飾演：熙俊）上映日：2025年1月24日（南韓）、台灣待定