我是廣告 請繼續往下閱讀

今年5月間，軍事評論者張延廷於節目中，針對「中國若出兵，我國國軍可撐幾天？」的提問發表看法，隨後，桃園市議員于北辰在另一檔節目中，影射張延廷批評「漢奸、台奸」等字眼，遭張延廷提告損害名譽、並求償100萬。案經士林地院審理，法官認為，于北辰使用「漢奸、台奸、敗類」等侮辱性詞語，非出於善意評論，已超出言論自由所保障的合理範疇，足以損害張延廷在社會上的評價，構成名譽侵權，判賠20萬元。據了解，張延廷曾任空軍副司令、空軍司令部政戰主任、空軍官校校長，今年5月間，他於政論節目中，針對「中國若出兵，我國國軍可撐幾天？」進行分析，未料于北辰隨後於另一檔節目中，雖未直接點名，但卻暗諷張延廷「漢奸、台奸、敗類」等字眼，張延廷主張，于北辰使用高度貶抑性的言詞，已違反善意評論的界限，因此提告損害名譽、並求償100萬。案經士林地院審理，認為張延廷於節目中的分析，內容屬於公共議題，應受社會理性討論，2人若看法不同，應該提出專業反駁，但于北辰卻使用「漢奸、台奸、敗類」等極具侮辱性的詞語，已超出言論自由所保障的合理範疇，足以損害張延廷在社會上的評價，構成名譽侵權。審酌雙方狀況，判于北辰須賠償20萬元。全案可上訴。