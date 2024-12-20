統神vs蹦闆的「拳上2024」擂台大戰明（21）晚在小巨蛋上演，歷經3個多月的魔鬼訓練後，雙方都誇下豪語要將對方「扣倒」，知名台灣格鬥賽事主播、立技瘋阿飛以專業角度直言，考量拳上的賽制，統神和蹦闆「很難打滿6回合」，第一回合前2分鐘將會決定比賽走向；2人體重相差20公斤，就算統神配戴高盎司的拳套，身材上仍極具優勢，「體能、精神力」將會是決勝關鍵。

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統神破壞力極大　蹦闆應嘗試游擊戰術

立技瘋阿飛接受《NOWnews》訪問時表示，統神和蹦闆的身高相當，但體重足足有20公斤以上的差距，賽前兩人都說要採取直拳戰術，但以專業教練視角，阿飛認為蹦闆可以嘗試拉開距離、多在擂台周圍遊走，加上蹦闆本次教練是以搖閃聞名的李育昇，「如果蹦闆能學到幾招教練的近距離閃躲技巧，勝率才可能提高。」

統神則是以洪有勝為首的教練團隊協助，阿飛表示，「從陸續釋出的練習片段來看，有勝教練就是著重訓練統神的重擊，畢竟統神的拳頭破壞力就是比較大，感覺很想要在第一回合就把蹦闆抓下來。」

▲「統神」認為減肥最重要的方式就是節食和運動。（圖／記者李政龍攝）
▲專業拳擊賽評認為，統神體重優勢極大，出拳殺傷力比蹦闆高上許多檔次。（圖／記者李政龍攝）
6回合3分鐘會打到虛脫　職業選手也吃不消

去年拳上Toyz和鐘培生賽制為6回合2分鐘，第4回合TKO鐘培生獲勝，本次統神vs蹦闆則是「6回合3分鐘」，阿飛坦言，選手就算有1年的拳齡，也不太可能撐完6回合3分鐘，一般職業選手也是從4回合開始打起，「很難想像統神、蹦闆2個平常可能連運動都很少的人，真的打完6回合會是什麼模樣。」

考慮到兩人的體能，且沒有實戰經驗，阿飛認為打滿6回合機率不大，且第一回合的前2分鐘，兩人體力最充足時，誰能掌握優勢，就能帶走全場比賽風向；若屆時雙方都不像賽前說的，一開始就全力進攻，拖到後面就是考驗「精神力」，阿飛指出「就賽前兩人面對比賽的態度和心態，蹦闆想贏的精神力稍佔優勢，拖越久勝率可能越高。」

▲知名台灣格鬥賽事主播、立技瘋阿飛以專業角度評斷統神、蹦闆的《拳上》優劣。（圖／立技瘋阿飛提供）
▲知名台灣格鬥賽事主播、立技瘋阿飛以專業角度評斷統神、蹦闆的《拳上》優劣。（圖／立技瘋阿飛提供）
🟡統神、蹦闆吵架始末

回顧統神、蹦闆吵架背景，從事精品代購的「蹦闆」先前因穿著 LV 假貨，被網友狠嗆人設翻車，他強調衣服是老婆買的，自己不知情，因此根本不是翻車，並說Joeman、蕾菈、Toyz、游否希等人的爭議行為才叫翻車，其中他也嗆聲統神是「跟黃子佼做兄弟的賴皮豬」，明指統神也是翻車的案例之一。

統神得知後怒不可遏，直接在直播中與蹦闆連線互噴，最後提議打一場拳賽了結，蹦闆也二話不說答應，隨後統神便與《拳上》主辦方之一的鍇睿國際聯繫，最後促成這場出場費破千萬的《拳上2024》。

▲《拳上2024》於12月21日在台北小巨蛋開打，「亞洲統神」張嘉航對決「蹦闆」呂育銓。（圖／NOWnews社群中心）
▲《拳上2024》於12月21日在台北小巨蛋開打，「亞洲統神」張嘉航對決「蹦闆」呂育銓。（圖／NOWnews社群中心）
▲《拳上2024》於12月21日在台北小巨蛋開打，「蹦闆」呂育銓迎戰「亞洲統神」張嘉航。（圖／NOWnews社群中心）
▲《拳上2024》於12月21日在台北小巨蛋開打，「蹦闆」呂育銓迎戰「亞洲統神」張嘉航。（圖／NOWnews社群中心）

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