我是廣告 請繼續往下閱讀

▲朱俐靜的臉書專頁昨（16）日無預警發文。（圖／朱俐靜 臉書）

已故歌手朱俐靜在2022年7月因乳癌離世，享年40歲，至今仍有不少粉絲非常想念她。而朱俐靜的臉書粉絲專頁在昨（16）日無預警發布貼文，指出昨天是朱俐靜的43歲冥誕，喊道「讓懷念Miu的我們，沉浸式感受著1216的氛圍與深刻的思念。」讓上萬名粉絲淚崩，紛紛在底下留言：「好想妳。」昨天朱俐靜的粉絲專頁無預警更新貼文，寫道：「Miu離開後的第3個生日，氣溫最低12度、最高16度，美麗的巧合像是一種祝賀，讓懷念Miu的我們，沉浸式感受著1216的氛圍與深刻的思念。」疑似是友人或是親屬協助發布。貼文內還回顧了今年7月份粉絲替朱俐靜紀念正式出道的日子，因此小幫手也協助印製了卡片祝賀朱俐靜，更分送給粉絲：「這一年當中，後援會維持以往的傳統，在7月7日舉辦了溫馨的小型聚會，紀念Miu（朱俐靜）正式出道成為歌手的日子。此外，小幫手們也持續整理過去大小活動的照片影像，陸續上傳到紀念網站中，提供大家思念Miu 的小天地。」貼文曝光1天左右，就吸引了1.7萬名網友按讚，淚崩喊道：「生日快樂，存在的力量」、「Miu生日快樂！我們都想念妳」、「生日快樂，我以前好喜歡她、好喜歡聽她唱歌」、「Miu依然在我們心中未離開過。」